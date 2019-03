„Ein spannendes Programm für jedes Alter“, das verspricht Birgit Bergmüller für die frisch gestartete Kultursaison. Zum fünften Mal hat die Kulturamtsleiterin mit dem Kulturbeirat die Weichen für unterhaltsame Veranstaltungen von März bis Ende Juli gestellt.

Salemertal-Konzerte in Bodenseefestival integriert

Die Programmmacher achteten vor allem darauf, dass für jeden Geschmack etwas im Angebot ist und unterschiedliche Orte bespielt werden. Die Salemertal-Konzerte mit der Südwestdeutschen Philharmonie haben ihren festen Platz im Programm und sind in diesem Jahr erstmals Bestandteil des Bodenseefestivals.

Theater Lindenhof im Altheimer Festsaal

Als besonderes Schmankerl legt Bergmüller das Gastspiel des Theaters Lindenhof „Spätzle mit Soß' – Eine heitere Schwabenkunde“ im Altheimer Festsaal ans Herz. Ebenso freut sie sich auf den Auftritt des Duos Burr und Klaiber. Die beiden Musiker wollen Ende Juli im Rahmen der „Konzerte unter der Kastanie“ open air Bluesmusik spielen, „die aus der Tiefe des Herzens kommt“, wie es in der Ankündigung heißt.

Camphill: Kulturfete und Bruckfelden Open Air

Die Camphill-Schulgemeinschaften bieten die Kulturfete auf dem Ausbildungsgelände und das Bruckfelden Open Air.

Grundschulkinder führen Musical auf

Zwei Konzerte sind in der Weingartenkapelle zu hören. Ein neues Musical der Grundschulkinder unter Leitung von Lida Panteleev wird laut Bergmüller gerade einstudiert und will am 13. Juli in der Graf-Burchard-Halle die Besucher verzaubern. Bergmüller weist auch auf das Engagement der Vereine und Interessensgemeinschaften hin.

Musikalische Hocks mit Musikvereinen

So bieten die Musikvereine Frickingen und Altheim von Mai bis August insgesamt sechs musikalische Hocks unter freiem Himmel an. Jeden dritten Freitag im Monat dreht sich beim Linzgau-Literaturverein alles um Literatur und die jeweiligen Autoren.

Das Filmteam wartet mit ausgewählten Kinofilmen für Kinder und Erwachsene im Lagerhäusle auf und eine Gruppe der Landfrauen wird drei Brunnen zum Osterfest schmücken.

Das Programm ist als Heft im Rathaus erhältlich und steht auf der Gemeindehomepage:

