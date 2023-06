Rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche kann man am Regiomat des Lehenhofs bei der Landwirtschaft in Lichtenegg Lebensmittel einkaufen. „Wir haben vor gut einem Jahr den Automat aufgestellt und ausschließlich Lehenhofprodukte wie Käse, Wurstwaren und Gebäck angeboten“, erklärt Manuel Dupuis, Marktleiter des Lehenhof-Bioladens in Untersiggingen, unter dessen Regie der Regiomat läuft. Da die Nachfrage sehr groß war und um das Sortiment ausweiten zu können, wurden jetzt zwei zusätzliche Automaten installiert. Es seien jetzt knapp 100 Artikel im Angebot vom Lehenhof und auch einige von anderen regionalen Produzenten. Alle Waren jedoch weiterhin in Bio-Qualität.

Das Angebot richtet sich überwiegend an Wanderer, Spaziergänger und Radler, für die auch eine Sitzgruppe eingerichtet wurde, um sich zum Vespern niederzulassen. Da eine benachbarte Gemeinde zwei Premiumwanderwege plant, die am Lehenhof vorbeiführen, möchte man den Nutzern der Wege eine größere Auswahl, zu der auch Erfrischungsgetränke zählen, bieten.

Johannes Harms, Geschäftsführer des Lehenhof Werkstätten gGmbH betont: „Die Automaten werden zu 80 Prozent aus dem Leader-Programm Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) gefördert, zu dem die Landkreise Sigmaringen und Bodenseekreis gehören. Das Häuschen selbst wurde in Eigenleistung erstellt.“ Damit sollen strukturschwache ländliche Regionen gefördert werden und dahinter stünden das Land Baden-Württemberg und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dies sei ein Programm, wie man es sich nicht besser wünschen könnte erklärt Harms, zumal die Abwicklung der Förderung ohne viel Bürokratie laufen würde.

Der Lehenhof sieht die Automatenstation nicht als Konkurrenz zu den etablierten Hofläden. Derzeit gibt es in Deggenhausertal vergleichbare Regiomaten beim Gasthaus Sternen der Familie Steidle in Obersiggingen und auf dem Zühnehof der Familie Karrer etwas unterhalb von Azenweiler.