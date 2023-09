Der Bauwagen zur Unterbringung der Naturgruppe steht auf einem Platz in Limpach. Zunächst muss noch ein kleines Fundament erstellt werden, wo der Wagen, in unmittelbarer Nähe des Kindergartens Limpach, seinen festen Platz finden wird. „Aktuell sind bisher drei Kinder angemeldet, aber es zeigt die Erfahrung in anderen Kommunen, dass neue Erziehungsangebote zunächst zögerlich angenommen werden“, sagt Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Der offizielle Start der Naturgruppe wird am 1. Oktober sein.

„Es ist geplant, Mitte Oktober einen Informationstag anzubieten, bei dem der Wagen und die neue Gruppe vorgestellt werden“, sagt Kindergartenleiterin Isabell Seibel. Da könne man sehen, dass die Naturgruppe direkt beim Kindergarten Limpach angesiedelt ist und es viele Berührungspunkte mit der Regelgruppe gibt. Für die neue Gruppe wurden Martina Volkmann als Gruppenleiterin und Philipp Schneider als Erzieher gewonnen.

Zur Erweiterung der Plätze für Kinder über drei Jahre (Ü3), um Reserve-Kapazitäten in der Betreuung zu haben und um Eltern ein zusätzliches Erziehungsmodell anbieten zu können, hatte der Gemeinderat entschieden, beim Kindergarten in Limpach eine Naturgruppe einzurichten. Jetzt wurde ein beheizbarer Bauwagen für bis zu 20 Kinder als Rückzugsort beim Spielgelände in Limpach beschafft. In der Naturgruppe halten sich die Kinder das ganze Jahr über und bei fast jedem Wetter draußen auf. Sie spielen in der Natur und lernen Tiere, Pflanzen und die Elemente Wasser, Erde oder Feuer kennen. Ein gut strukturierter Tagesablauf und feste Regeln geben Kindern einen sicheren Rahmen, um sich frei zu entfalten.

Die Kooperation mit der Kindergartengruppe in Limpach wird ein großer Bestandteil sein. Regelmäßige Besuche sowie gemeinsame Projekte sollen zum festen Tagesablauf gehören. Die Öffnungszeit für die Halbtagesbetreuung ist von 7.30 bis 13 Uhr. Die Vorteile der Naturgruppe sind eine aktive Gesundheitsförderung durch Bewegung an der frischen Luft, ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen sowie die Stärkung von Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und Sozialverhalten. Es geht auch um die Verbindung zur Natur und den bewussten Umgang mit den Lebensgrundlagen. Dabei werden die jahreszeitlichen Rhythmen, die Stille und Weite erlebt. Die Kosten für den Bauwagen liegen bei etwa 100.000 Euro.