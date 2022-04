3231 Corona-Infektionsfälle – 826 weniger als am Montag, 4. April – werden im Bodenseekreis nach Angaben des Landratsamts zu Beginn der Woche als akut eingestuft. Noch deutlicher zurückgegangen ist die Zahl an Corona-Neuinfektionen, die dem Gesundheitsamt im Landkreis binnen einer Woche gemeldet worden ist: Von Dienstag bis einschließlich Montag, 5. bis 11. April waren es 2194 und damit 1037 weniger als in der Woche zuvor.

Ein leichter Rückgang ist auch an den Klinikzahlen abzulesen: Am ersten April-Dienstag wurden hier noch 60 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 stationär behandelt, aktuell sind es 50, von denen einer intensivmedizinisch behandelt wird. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist um Bodenseekreis in den vergangenen sieben Tagen um drei gestiegen.

Informationen zum Thema Corona, etwa zu Teststationen und zum Verhalten bei positivem Testergebnis, sind auf der Webseite des Landratsamts zu finden.