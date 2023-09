„Choose to be free“ – Entscheide dich für die Freiheit. Unter diesem Motto präsentieren sich am Donnerstag, 7. September, Pferde und Menschen bei der Americana-Abendshow. Der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei Karten für das Event. Laut Ankündigung werden sogenannte Bridleless Cuttingreiter mit Tieren ohne Zaumzeug zu sehen sein. In einem spannenden Wettbewerb isolieren die Experten mit Hilfe ihrer Rösser einzelne Tiere einer Rinderherde.

Ostwind-Darsteller mit dabei

Zusätzlich zum Wettkampf wird Kenzie Dysli erwartet. Die Pferde-Expertin ist bekannt aus der Filmreihe Ostwind, wo sie als Double sowie in Kurzrollen zu sehen ist. Im Fernsehen trat sie etwa in der Serie Die Pferdeprofis auf. Gemeinsam mit Kunstreiter Laury Tisseur zeigt sie die Kunst der Kommunikation mit insgesamt acht Pferden. Zudem wird Dysli einige Trainingsdetails erklären. Neben dem Aufgebot soll auch Julia Steinbrecher, bekannt unter dem Künstlernamen Julia Liberty Horses, mit ihren Minipferden auftreten.

Neben den Tickets zur Abendshow dürfen die Gewinner am Donnerstag auch kostenfrei die Ausstellung besuchen. Das Westernformat, das laut Veranstalter eine Mischung aus Spitzensport, Messe und Entertainment darstellt, fand bislang alle zwei Jahre in Augsburg statt. Dorthin kamen den Verantwortlichen zufolge regelmäßig über 300 ausstellende Unternehmen und über 50 000 Besucher. In sechs Hallen, dem Foyer Ost und dem Foyer West bietet das Western-Event in Friedrichshafen fünf Tage lang Wettbewerbe in rund 50 Klassen, ein breites Shopping-Angebot sowie internationale Showacts. Weitere Informationen zum Programm finden Interessierte auf der Internetseite der Messe Friedrichshafen.

So machen Sie mit

Der SÜDKURIER verlost unter seinen Lesern jeweils fünf mal zwei Karten im Wert von 39 Euro pro Eintritt. Besucht werden können am Donnerstag die Messe und die Abendshow. Wer Karten gewinnen möchte, meldet sich unter Telefon 01379 37050015 (50 Cent aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichend), und nennt das Stichwort „Americana“, Name, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. An letztere bekommen Gewinner ihre Karten geschickt. Teilnahmeschluss ist Montag, 4. September, 10 Uhr.