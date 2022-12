Die Messe Americana, eigenen Angaben zufolge Europas größte Messe für das Western- und Freizeitreiten, wechselt 2023 an den Bodensee. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, soll das Westernformat vom 6. bis 10. September 2023 stattfinden und dann im Zweijahresturnus in Friedrichshafen Station machen. Jeweils in den geraden Jahren kehrt die Pferd Bodensee auf ihren etablierten Frühjahrstermin zurück und findet das nächste Mal vom 16. bis 18. Februar 2024 statt, informiert die Messe Friedrichshafen weiter.

„Wir freuen uns sehr, künftig auch die Messehauptstadt für Westernreiter zu sein und mit dieser neuen Veranstaltung unsere Kompetenzen im Pferdebereich nochmals auszubauen“, wird Messechef Klaus Wellmann in dem Pressetext zitiert.

Americana war bisher in Augsburg zu sehen

Ausschlaggebend für den Wechsel der Americana an den Bodensee seien infrastrukturelle Fragen am bisherigen Standort Augsburg, eine angespannte Terminsituation sowie eingeschränkte Wachstumsmöglichkeiten gewesen.

Das Westernformat, das den Angaben zufolge eine Mischung aus Spitzensport, Messe und Entertainment darstellt und bislang alle zwei Jahre in Augsburg stattfand, ziehe regelmäßig über 300 ausstellende Unternehmen und über 50 000 Besucher in ihren Bann. Informationen zum Programm finden Interessierte auch auf der Internetseite der Messe Friedrichshafen.