von Daniel Volz

Endlich ist der Frühling da: Die Natur ergrünt, überall recken Blumen ihre Blüten der wärmenden Sonne entgegen und erfreuen die Menschen mit ihren Farben und ihrem Duft. Auch für Maler und Musiker sind Blumen seit jeher eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration.

Passend zur ersten Landesgartenschau am Bodensee, die vom 30. April bis zum 17. Oktober 2021 in Überlingen stattfindet, hat Rätselfreund Gunter Maier für den SÜDKURIER ein Quiz mit 30 anspruchsvollen Fragen rund um die Welt der Blumen erstellt – kennen Sie die Antworten?

Rätselerfinder Gunter Maier Gunter Maier lehrte an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart als Professor in den Bereichen Bibliotheks- und Informationsmanagement sowie Musikbibliotheken. In seinem Ruhestand beschäftigt sich der in Fellbach wohnende Musik- und Geschichtswissenschaftler am liebsten mit Musik und dem Erfinden von Rätseln. „Mir macht es einfach Spaß, zu verschiedenen Themen oder geografischen Bezügen Rätsel zu entwerfen und damit anderen Menschen Freude zu bereiten“, begründet Maier seine Leidenschaft für sein Hobby.

Vor der Silvesterkapelle im Überlinger Uferpark, dem größten Ausstellungsbereich der Landesgartenschau, blühen zahllose Tulpen und verbreiten einen bezaubernden Duft. | Bild: Hilser, Stefan

Ein Quiz, das seltsame Blüten treibt

Es sind 30 Fragen zu beantworten. Bei jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Vor jeder Antwort steht ein Buchstabe. Die Buchstaben vor der jeweils richtigen Antwort ergeben von unten nach oben gelesen die Lösung (Ü = UE). Am Ende dieses Artikels finden Sie die Lösung – Viel Spaß!