Nach Angaben von Ikea wird das neue Konzept erstmals außerhalb einer großen Metropole umgesetzt. Im zweiten Stock des Messeparks soll auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern das österreichweit erste Ikea-Planungsstudio mit 20 Mitarbeitern entstehen. Die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant. Ikea will nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Euro in den Standort investieren.

In dem neuem Ikea-Planungsstudio wird es allerdings weder das berühmte Billyregal, noch irgendwelche anderen Ikea-Artikel zu kaufen geben, denn: „Schon heute besuchen uns viele Kunden in Innsbruck oder bestellen online ihre Lieblingsprodukte. Mit der Eröffnung des Planungsstudios im Messepark Dornbirn bringen wir innovative Einrichtungsideen und professionelle Beratung näher an unsere Kunden in der Region“, so Jan Janko, Expansion-Manager von Ikea Österreich.

Laut Ikea sei die Wahl auf Dornbirn gefallen, da dort im Umkreis rund 1,5 Millionen Menschen leben. Im Planungsstudio können die Kunden alle Ikea-Artikel zur Abholung oder zur Lieferung an einem Abholstandort bestellen und mit den Mitarbeitern vor Ort ihre Küche oder andere Einrichtungen planen. Bislang gibt es die Planungsstudios des schwedischen Einrichtungsprofis nach Angaben des Unternehmens in elf Großstädten weltweit.