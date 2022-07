Bodenseekreis vor 1 Stunde

Corona-Krisenstab stellt Arbeit ein. Vorbei ist die Pandemie den Zahlen nach aber noch nicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt über 300, in den Kliniken werden 37 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Die Zahlen sind es also nicht. Was stattdessen hinter dem Ende des Krisenstabs im Landratsamt steckt.