von Jürgen Baltes

Die jüngsten Corona-Fälle im Pflegeheim St. Ulrich geben Christian Glage offenbar Recht. Der Betriebsleiter der beiden städtischen Heime St. Ulrich und St. Franziskus agiert schon länger sehr vorsichtig. Vergangenen Herbst hatten sich etliche Bewohner infiziert, mehrere waren gestorben. Seither bleiben die Öffnungszeiten reduziert.

Besucher werden nur Mittwoch bis Sonntag eingelassen, und jeweils nur zwischen 14 und 16 Uhr. Zudem müssen sie einen Schnelltest vor Ort absolvieren. „Tests von außerhalb akzeptieren wir nur in Ausnahmefällen“, sagt Glage. Man wolle dadurch so viel Sicherheit wie möglich schaffen: „Wir hatten schon Fälle, in denen jemand mit einem negativen Fremdtest bei uns dann doch positiv getestet wurde.“

Das Pflegeheim St. Ulrich im vergangenen Herbst. | Bild: Verchio, Graziella

Mitunter waren Besucher über die recht strikten Einschränkungen verstimmt, etwa dass es auch an Feiertagen wie dem Pfingstmontag keinen Einlass gab. Glage begründet dies mit Personalengpässen. Es sei ein steter Spagat, bei chronischem Personalmangel zwischen maximaler Sicherheit und möglichst weiter Öffnung abzuwägen. In Stoßzeiten zähle man in St. Ulrich immerhin 30 bis 40 Besucher pro Tag.

Morgens im Franziskus fremde Tests erlaubt

Über die genaue Besuchsregelung entscheidet laut Glage vor allem die Pflegedienstleitung des Hauses auf Basis der personellen Ressourcen. Das ist auch der Grund, warum die Regeln im anderen städtischen Pflegeheim, im St. Franziskus, derzeit anders aussehen. Hier werden Besucher täglich zwischen 13 und 14 Uhr eingelassen und müssen einen Test vor Ort machen. Wobei hier auch Besuche am Vormittag möglich sind, dann aber mangels Testkapazitäten mit einem Test von außerhalb. Wenn jedoch Besucher mit den Zeiten partout nicht klarkämen, werde man immer eine individuelle Lösung finden, so der Betriebsleiter.

Bewohner brauchen Besuch der Angehörigen

Unterdessen stehen im Überlinger Altenzentrum der Diakonie die Türen nach wie vor offen: Besuche sind hier die ganze Woche und den ganzen Tag über möglich. Eigene Tests werden täglich ab 13.30 Uhr durchgeführt, aber auch solche von Testzentren akzeptiert. Auch die Diakonie muss den Spagat bewältigen, „die Bewohner bestmöglich zu schützen, aber gleichzeitig so offen wie möglich zu bleiben“, wie Leiterin Manuela Buschle sagt. Und Letzteres sei nicht nur „von der Bundesregierung so gewollt“, sondern auch nötig, findet sie. Denn „bei uns leben Mütter und Väter, die den Besuch ihrer Kinder und Angehörigen dringend brauchen“. Wie Bewohner leiden, wenn Besuche ausblieben, habe man im Lockdown gesehen.

Dagegen befinden sich die Häuser der Augustinum-Gruppe in Überlingen und Meersburg in einer komfortablen Situation: Denn sie zählen in Baden-Württemberg nicht als Pflegeeinrichtungen. Man bitte Besucher lediglich, eine Maske zu tragen, so ein Unternehmenssprecher. Zwar leben ebenfalls im Augustinum pflegebedürftige Menschen. Doch die würden in ihren eigenen Apartments ambulant gepflegt – „das ist rechtlich eine andere Situation“. In Bayern dagegen gelten auch die Augustinum-Häuser als Pflegeheime mit Test- und Maskenpflicht.

Mit den derzeit steigenden Corona-Zahlen wächst jedenfalls überall die Alarmbereitschaft. „Bis jetzt sind wir Gott sei Dank coronafrei“, sagt Diakonie-Leiterin Buschle. Aber man wisse ja aus der Vergangenheit, dass „sich dieses Blatt binnen weniger Stunden ändern“ könne. „Ich bete jeden Tag dafür, dass wir lange verschont bleiben.“