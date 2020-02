Uhldingen-Mühlhofen vor 6 Stunden

Fake News über angeblichen Corona-Virus-Fall im Bodenseekreis: Behörde weist Falschmeldung klar zurück

In den sozialen Medien kursiert aktuell eine Falschmeldung, in der behauptet wird, es gebe im Bodenseekreis einen Fall, bei dem eine Person am Corona-Virus erkrankt sei. Das ist nicht der Fall. Ein Behördensprecher findet es „eine Sauerei“, wie hier mit den Gefühlen der Menschen gespielt werde.