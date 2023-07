Ein Unbekannter ist zwischen Mittwochabend um 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen 6.30 Uhr in das Rathausgebäude von Bermatingen in der Salemer Straße eingestiegen. Der Täter warf laut Mitteilung der Polizei dazu mit einem Stein eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Hauses ein und kletterte in das Gebäude. Er soll mehrere Büroräume durchsucht und dabei teils gewaltsam Schränke und Schubladen geöffnet haben. Gestohlen sei ersten Erkenntnissen zufolge lediglich ein Schlüssel.

Friedrichshafen Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet. Personen, die zur Tatzeit rund um das Rathaus Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07544 96200 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.