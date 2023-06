Noch wenige Tage, dann gehen in Bermatingen die großen Open Air Shows von Project Germany über die Bühne. Beim SV Bermatingen, der die Veranstaltung vor Ort mit ausrichtet, laufen die letzten Vorbereitungen. Vor allem die Trockenheit der vergangenen Wochen stellt das Team vor zusätzliche Herausforderungen. So musste der Parkplatz am alten Sportplatz wegen Brandgefahr abgemulcht werden und bei den Shows wird das Programm mit Pyro, Feuer und Laser entsprechend den Sicherheitsauflagen leicht abgeändert.

Christoph Hafen, Vorsitzender des SV Bermatingen, und Simon Wiesen, im Vorstandsteam zuständig für die Organisation von Festen, freuen sich trotz der Arbeit, die hinter ihnen und noch vor ihnen liegt, auf die dreitägige Veranstaltung vom 23. bis 25. Juni. „Für Bermatingen ist das schon was Besonderes und es macht uns stolz, dass wir es geschafft haben, diese Shows als erster Verein an den Bodensee holen“, sagt Christoph Hafen. Am Donnerstag beginnt der Aufbau auf dem alten Bolzplatz. Das Team von Project Germany wird mit acht Tourtrucks, drei Transportern mit Anhänger und mobiler Küche für weit über 100 Tonnen Material und Ausrüstung pro Show anreisen.

Noch wenige Tickets online verfügbar

Das Konzept, mit dem Project Germany, einer Eventagentur aus Nürnberg, derzeit auf Sommertour durch Deutschland ist, scheint aufzugeben. Laut Veranstalter sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Bis 12 Uhr Mittag vor dem Event können noch Karten online erworben werden. Es gibt keine Abendkasse. Pro Show sind rund 1000 Personen zugelassen, bei der Kindershow am Samstag und Frühshoppen am Sonntag sind es weniger, wie Simon Wiesen erklärt. Insgesamt finden an drei Tagen fünf Shows statt. Das Gelände wird nach jeder Veranstaltung geräumt, wie Christoph Hafen erklärt.

Christoph Hafen, Vorsitzender des SV Bermatingen, ist bei Instagram auf das Project Germany gestoßen. | Bild: Claudia Wörner

Besucher dürfen sich auf ein buntes Musikprogramm freuen

Los geht am Freitag, 23. Juni mit einer Musikshow mit Electronic, House, Hip Hop und Charts. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Showbeginn ab 21 Uhr, Ende um 24 Uhr. Am Samstag, 24. Juni startet das Event mit der Kids-Show, Einlass ist ab 11 Uhr, Showbeginn ab 12 Uhr, Ende um 13.30 Uhr. Isa Glücklich und Alex Frömelt treten auf. Es gibt zwei Hüpfburgen, Kindertattoos und ein Fotoshooting mit dem Maskottchen, dem Streifenhörnchen Filu sowie eine Watersplashecke zum Abkühlen bei heißem Wetter.

Weiter geht es am Samstag mit der 90/2000er-Supershow. Einlass ab 14 Uhr, Beginn ist um 15 Uhr, Ende 18.30 Uhr. Die Besucher erwartet laut Homepage von Project Germany „das Beste der 90 und 2000er, ummalt mit Effekten, Entertainment und einer mitreißenden Show von und mit DJ Elmar, dem Project Germany Showteam, Akteuren und vielen Überraschungen mehr“.

Die Show in Zahlen Laut Homepage von Project Germany wird den Zuschauern eine gigantische Show versprochen. Dazu gehören 100 Pyroeffekte, 150 Meter Pyroeffekthöhe, bis zu 35 Meter hohe Feuerwände 360 Grad um das Publikum herum, 100 Quadratmeter LED-Wände gesamt im Portfolio (neun Meter hoch), 50 Meter Laser, bis zu 18 Pyroregen 360 Grad um das Publikum herum, 16 Blaster und Stadiumshot Konfettianlagen.

Bekannte Mallorca-Künstler treten auf

Am Samstagabend ist dann ab 19.30 Einlass für „Ballermalle“ – die große Mallorca-Festival-Show. Die Neben Showmaster Stefan von Bierkeller stehen bekannte Malle-Künstler auf dem Programm. Auf der Bühnen stehen Schürze – der Macher des Partyhits „Layla“, Rick Arena und „Inselkind“-Sängerin Carolina. Die Auftritte werden umrahmt von Effekten, Feuer, Pyro, Laser und Konfetti.

Schürze sorgte im vergangenen Jahr mit DJ Robin für den Partyhit auf Mallorca. An dem Lied „Layla“ führte im Sommer 2022 nichts vorbei. | Bild: Paul Pasytsch/dpa

Frühschoppen mit Weißbier und Weißwurstfrühstück

Mit Weißbier und Weißwurstfrühstück findet dann am Sonntag, 35. Juni die letzte Veranstaltung statt: der Schlagerfrühschoppen. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Beginn um 11 Uhr, Ende um 14 Uhr. Es gibt laut Veranstalter „Schlager und 100 Prozent Party, keine langweilige Blasmusik“, von und mit Stefan von Bierkeller sowie dem Showteam. Das Weißwurstfrühstück muss online durch den Ticketkauf vorbestellt werden.

Nur digitale Bezahlung auf dem Festival-Gelände möglich

Simon Wiesen und Christoph Hafen weisen darauf hin, dass Getränke und Essen auf dem Gelände nicht bar bezahlt werden können. Alles wird während der Show per App vom Platz aus per Handy bestellt und direkt online bezahlt. Dafür setzt Project Germany auf mobiles Internet mit Starlink-Anbindung. Das Bewirtungsteam des SV Bermatingen bringt die Bestellungen. Es gibt Biertischgarnituren, an denen sich die Gäste zurückziehen und ausruhen können. „Das ist alles hochmodern und wir sind sehr gespannt“, so Wiesen, der noch an den letzten Einteilungen für die Arbeitsdienste feilt. Rund 200 Helfer werden im Einsatz sein.

Simon Wiesen ist im Vorstandsteam des SV Bermatingen für die Organisation von Festen zuständig. | Bild: Claudia Wörner

Am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es direkt am Veranstaltungsort einen Parkplatz. Wiesen und Hafen empfehlen allerdings mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Bahnhof in Bermatingen liegt nur wenige Fußminuten vom Festival-Gelände entfernt. Jetzt muss nur noch das Wetter am Wochenende mitspielen. „Jetzt war es so lange trocken, wir hoffen einfach das Beste“, so Christoph Hafen.

Mit dem Bus zur After-Show-Party ins Lemon Beat

Am Freitag und am Samstag findet im Lemon Beat Club in Markdorf die After-Show-Party statt. Dafür wird an den beiden Tagen jeweils ab 00.10 Uhr ein Sonderbus eingesetzt, der die Besucher vom Gelände direkt an den Club bringt. Der Bus fährt laut Christoph Hafen zwei- bis dreimal pro Abend. Das Busticket kostet 5 Euro und berechtigt zum freien Eintritt in den Lemon Beat Club. „Das lösen wir dann mit Stempeln oder Armbändern. Ganz wichtig dabei ist, dass das Ticket nur direkt am Bus bar bezahlt werden kann“, so Hafen.