Lasershows, Pyro, Feuer: Darum geht es am Wochenende von 23. bis 25. Juni in Bermatingen. Als Austragungsort der Open-Air-Shows der Sommertour 2023 von Project Germany, einem Eventveranstalter mit Sitz in Nürnberg, hatte sich der SV Bermatingen beworben und im Bodenseeraum gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt.

Project Germany bietet Eventshows für jede Zielgruppe

Eventshows für jede Zielgruppe auf internationalem Show- und Effektstandard gehören zum Konzept von Project Germany. Beschrieben werden sie seitens des Veranstalters mit Superlativen wie „intensivst“, „aufwendigst“ und „beeindruckendst“. Seit 2018 ist Project Germany in Deutschland auf Tour und baut seine Shows immer weiter aus. Insgesamt soll es in diesem Sommer 20 Stationen in verschiedenen Bundesländern geben. Dabei geht es – einfach ausgedrückt – um die Kombination von Musik und Effekten.

Open-Air-Termine in Bermatingen Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr: Project Germany Show mit Top Clubhits der vergangenen fünf Jahre. Samstag, 24. Juni, 11.30 bis 13.30 Uhr: Project Germany Kids Show; 14 bis 18.30 Uhr: 90/2000er Supershow; 21 Uhr Baller Malle Mallorca Effektshow mit Pyro, Fire, Laser und bekannten Mallorca-Künstlern. Sonntag, 25. Juni, 10.30 bis 15 Uhr: Schlager Frühschoppen Show. Tickets für die Shows sind unter www.project-germany.de erhältlich. Es gibt keine Abendkasse. Alle Getränke werden während der Shows per App vom Platz aus per Handy bestellt und direkt online per Paypal, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Vom Bewirtungsteam werden sie an den Platz gebracht.

Lasershows, Pyroeffekte und Feuershows: Vom 23. bis 25. Juni richtet der SV Bermatingen auf seinem Vereinsgelände Open-Air-Shows von Project Germany aus. | Bild: Jana Breternitz

Auf Instagram auf den Veranstalter aufmerksam geworden

„Unser Vorsitzender Christoph Hafen ist auf Instagram zufällig auf Project Germany gestoßen und hat angeregt, dass wir uns als Austragungsort für die Großveranstaltung bewerben“, berichtet Simon Wiesen, der im Vorstand des SV Bermatingen für die Organisation von Festen zuständig ist.

„Wir stellen das Gelände, sorgen für den Auf- und Abbau und kümmern uns um die Bewirtung“, sagt Simon Wiesen, im Vorstandsteam des SV Bermatingen für Feste zuständig. | Bild: Claudia Wörner

Zum Konzept von Project Germany gehören verschiedene Shows für verschiedene Zielgruppen: Ballermann/Mallorca, Musik aus 90er/2000er-Jahren, Schlager – und auch für Kinder gibt es eine Veranstaltung. Jede Show werde dabei der jeweiligen Region angepasst. Dazu kooperiert der Veranstalter mit regionalen Vereinen. „Wir stellen das Gelände, sorgen für den Auf- und Abbau und kümmern uns um die Bewirtung“, erläutert Wiesen.

Vereinsmitglieder freuen sich auf ein Erlebnis

150 bis 200 Helfer werden an insgesamt fünf Tagen alle Hände voll zu tun haben. Jeder, der unterstützen könne, sei willkommen. „Wir sind zuversichtlich und euphorisch, dass so ein Event nach Bermatingen und in die Bodenseeregion kommt“, sagt Wiesen. Die Rückmeldungen der Vereinsmitglieder seien sehr positiv. Viele würden Project Germany als schöne Gelegenheit sehen, mal etwas Neues zu erleben.

Simon Wiesen und Christoph Hafen vom SV Bermatingen richten mit freiwilligen Helfen die Veranstaltung aus. | Bild: Christiane Keutner I SK-Archiv

Aufwendige Produktionen in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen

Derart aufwendige Produktionen, die wöchentlich in andere Regionen umziehen, würden nur zusammen mit regionalen Partnern an der Seite funktionieren, teilt Dominik von Falkenhausen, verantwortlich für Project Germany, in einer Pressemitteilung mit. Der Besuch vor Ort auf dem Vereinsgelände des SV Bermatingen hat ihn offenbar überzeugt.

Über mehrere Stunden würden die Besucher Festivalshows erleben, die in seiner Art neu in Deutschland seien. Feiern und zusammen mit Freunden gut drauf sein, das stehe im Mittelpunkt. Hinzu würden laut Project Germany unvergessliche Momente nach dem Motto „Pyro, Fire, Laser, Blasters“ kommen. Dabei bekommt jede Besuchergruppe eine Biertischgarnitur, um sich zwischendurch vom Tanzen, Feiern und Staunen auszuruhen.

Bei Project Germany wird sich das Vereinsgelände des SV Bermatingen in eine ausgelassene Feiermeile verwandeln. | Bild: Germany Project

Zum Grund, warum explizit Dörfer für die Shows ausgesucht werden, hat der Veranstalter eine klare Haltung. „Bürger in großen Städten erleben ständig tolle Veranstaltungen. Wir sind der Meinung, dass gerade der ländliche Raum und kleinere Städte ebenfalls Showevents mit einem besonderen Faktor verdient haben“, schreibt Dominik von Falkenhausen.

Anwohner müssten sich keine Sorgen machen. Es werde zwar gefeiert, aber das Erlebnis stehe im Mittelpunkt. Ein umfangreiches Lärm-, Naturschutz-, Sicherheits- und Nachbarschaftskonzept diene als Basis der auf jeweils drei Stunden begrenzten Shows. Die Abendshows sind um 24 Uhr zu Ende.

„Wir sind stolz darauf, die Veranstalter von Project Germany überzeugt zu haben“, sagt Christoph Hafen, Vorsitzender des SV Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

SV Bermatingen möchte als Ausrichter Vereinskasse stärken

Die Vereinskasse zu stärken sei für den Verein ein wichtiger Grund, Project Germany nach Bermatingen zu holen. „Wir sehen das Event als riesige Chance“, sagt Wiesen. Voller Vorfreude ist auch Vorsitzender Christoph Hafen: „Wir sind stolz darauf, die Veranstalter von Project Germany überzeugt zu haben, ihre unvorstellbare Megashow bei uns im schönen Bermatingen zu präsentieren, besonders, weil dieses Format zum ersten Mal in der Bodenseeregion stattfinden wird.“