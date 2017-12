Friedrichshafen Heike Brugger wird neue CDU-Stadträtin

Oberbürgermeister Andreas Brand vereidigt sie während der Gemeinderatssitzung

In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde Heike Brugger offiziell von Oberbürgermeister Andreas Brand vereidigt. Sie rückt für den einstigen CDU-Stadtrat Rolf Schilpp nach, der Mitte November verstarb. Als Gemeinderätin wird sie künftig auch im Kultur- und Sozialausschuss (KSA) sowie im Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) Mitglied sein. Heike Brugger ist Fachanwältin für Familienrecht in einer Häfler Anwaltskanzlei. Zudem ist sie Vorsitzende der Musikkapelle Friedrichshafen-Fischbach. Neben Magda Krom und Mirjam Hornung ist Heike Brugger die dritte Frau in der 12-köpfigen CDU-Fraktion im Häfler Gemeinderat.