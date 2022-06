Im Fußball-Bezirk Schwarzwald tut sich wieder einiges. Der SÜDKURIER sorgt für den Überblick:

+++ 3. Juni:

Oberligist FC 08 Villingen verpflichtet die Franzosen Maxime Foulon und Ryan Hertrich vom SV Linx.

+++ 1. Juni:

Dominik Emminger geht vom Bezirksligisten FC Bräunlingen zum FC 08 Villingen.

BerkayCakici verlängert seinen Vertrag als Spielertrainer der SG Kirchen-Hausen (Kreisliga A 2).

Rückkehrer Peter Schubnell, Marvin Waldvogel (FC 08 Villingen A-Junioren) und Marcel Riedel (FC Radolfzell) wechseln zum FC Neustadt. Zudem wird Sascha Waldvogel neuer Co-Trainer beim Landesligisten.

+++ 31. Mai

Angreifer Ibrahima Diakité verlängert seinen Vertrag beim FC 08 Villingen.

+++ 30 Mai:

Volkan Bak und Thomas Kunz werden den FC 08 Villingen am Saisonende verlassen.

+++ 29. Mai:

Markus Ringwald und Yannick Markon wechseln im Sommer vom FC Furtwangen zum FC Schönwald.

+++ 25. Mai:

Trainer Christian Krauss gibt bekannt, dass er den A-Ligisten NK Hajduk VS am Saisonende verlassen wird.

+++ 24. Mai

Die DJK Donaueschingen gibt zwei Neuzugänge für kommende Saison bekannt: Kevin Hoheisel und Tim Stolz tragen ab Sommer das DJK-Trikot.

Der FC Brigachtal und Trainer Michael Henseleit gehen künftig getrennte Wege.

+++ 23. Mai:

Beim Frauen-Verbandsligisten FV Marbach gibt es drei Abgänge: Valeria Chiarelli geht zu ihrem Heimatverein zurück. Ebenfalls nach Rottweil wechselt Sabrina Zech. Mit Lara Cattarius (19) geht ein Eigengewächs zum Oberligisten Hegauer FV.

+++ 22. Mai:

Max Rosentreter wird neuer Trainer bei der DJK Donaueschingen II und damit Nachfolger von Nasser Alassani.

+++ 15. Mai:

Jackson Akbonkhese wird neuer Trainer beim SV Aasen und damit Nachfolger von Axel Schweizer.

+++ 12. Mai:

Martin Hils gibt am Saisonende sein Amt als Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen ab. Sein Amt übernimmt ein Trainer-Duo. Dennis Stogiannidis und Roman Rudenko werden den A-Ligisten ab Sommer trainieren.

+++ 9. Mai:

Dennis Haas wird neuer Trainer beim FC Tannheim

Jörg Kienast wird im Sommer neuer Coach beim FC Pfohren

+++ 29. April:

FC 08 Villingen verpflichtet Matthias Stüber

+++ 27. April

Coskun Öztürk, der erst in der Winterpause das Amt als Spielertrainer beim FC Schonach übernommen hatte, verlässt den Landesligisten im Sommer wieder. Neues Trainer-Duo in Schonach wird das Gespann Jannik Reiner/Dennis Dickscheid, bislang als Trainer in der zweiten Mannschaft des Vereins (Kreisliga B) tätig.

+++ 22. April:

Cheftrainer Steffen Breinlinger und seine Assistenten Marc Genter (Co-Trainer) und Frank Holder (Torwart-Trainer) verlängern beim FC Gutmadingen.

+++ 19. April:

Nach längerer Verletzungspause kehrt Steffen Holzapfel auf den Fußballplatz zurück. Der 25-Jährige spielt nun für den Bezirksligisten FC Königsfeld.

+++ 10. April:

Der FC 08 Villingen vermeldet die Verpflichtung von Dennis Klose. Der Torhüter wechselt vom Oberliga-Konkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen in den Schwarzwald.

+++ 5. April:

Landesligist FC Neustadt und Cheftrainer Florian Heitzmann setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2022/23 fort. Dagegen scheidet Ranil Weerakkody, der mit Heitzmann aktuell ein Trainer-Duo bildet, im Sommer aus. Sascha Waldvogel, bisher verantwortlich für die A-Jugend der Hochschwarzwälder, rückt für Weerakkody nach.

+++ 30. März

Mauro Chiurazzi, Jonas Busam, Frederick Bruno, Fabio Liserra, Tim Zölle und Lars Czerwonka spielen auch kommende Saison für den FC 08 Villingen.

+++ 25. März:

Das Trainerduo Daniel Höll/Kader Aksan verlängert beim B-Ligisten FC Hüfingen

+++ 18. März:

Der FC 08 Villingen gibt weitere Personalien bekannt. Mit Christian Leda und Emanuele Ingrao werden ab Juli zwei neue Trainer zum Funktionsteam der 1. Mannschaft stoßen. Zudem haben Matthias Uhing (Co-Trainer) und Antonio de Pascalis (Torwarttrainer) ihre Verträge verlängert.

+++ 15. März:

Mittelfeldstratege Erich Sautner spielt auch in der kommenden Saison für den Oberligisten FC 08 Villingen. Die Nullachter geben seine Vertragsverlängerung bekannt.

+++ 9. März:

Jeremias Fischerkeller wechselt vom Landesligisten FC Bad Dürrheim in die Bezirksliga zum SV Aasen. Da sich beide Vereine über die Wechselmodalitäten nicht einigen konnten, ist Fischerkeller jedoch bis zur Sommerpause gesperrt.

+++ 7. März:

Trainer Zeljko Cosic verlängert seinen Vertrag beim Bezirksligisten SG Riedböhringen/Fützen

+++ 1. März:

Das Trainer-Duo des FC Königsfeld, Patrick Fossé und Erik Raab, verlängert den Vertrag beim Bezirksliga-Spitzenreiter um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023.

+++ 28. Februar:

Trainer Patrick Anders wird den Bezirksligisten FC Pfaffenweiler am Saisonende verlassen. „Ich bin seit 30 Jahren Woche für Woche im Fußball unterwegs. Da muss ich mir auch mal eine kleine Pause gönnen“, sagt Anders zu seiner Entscheidung.

+++ 31. Januar:

Landesligist FV Marbach hat zwei weitere Neuzugänge: Luis Richter kommt vom Liga-Konkurrenten FC Bad Dürrheim und Judi Sharro vom Bezirksligisten SV Aasen.

Loris Castelli verlässt den FC Furtwangen und spielt künftig für die Sportfreunde Neukirch.

Weitere Infos zu den personellen Veränderungen bei den Schwarzwälder Landesligisten:

Marcus Herner wechselt vom Bezirksligisten SG Dauchingen/Weilersbach zum Kreisligisten SV Niedereschach.

Torhüter Giulio Schweikert geht von der SG Buchenberg/Neuhausen zum FC Fischbach.

Sven Schwarzwälder verlässt den FC Brigachtal in Richtung FC Königsfeld

+++ 29. Januar:

Der SV Öfingen hat einen neuen Trainer: Francesco Pastore übernimmt den Job beim A-Ligisten. Der langjährige Coach der Öfinger, Jörg Kienast, hatte das Amt im November abgegeben.

+++ 25. Januar:

Andrea Hoxha zieht es vom Süden in den Norden. Der Torhüter wechselt vom Oberligisten FC 08 Villingen zum Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck. Die Villinger müssen zudem einen weiteren Abgang verkraften: Patrick Peters beendet seine Karriere bei den Nullachtern.

+++ 24. Januar

CevherAtar verlässt den Bezirksligisten FC Bräunlingen. Er wechselt zum FSV Schwenningen.

Torsten Senf wird neuer Trainer beim Kreisligisten SSC Donaueschingen.

+++ 23. Januar:

Gianvito Romeo wechselt von Kreisliga A 1-Spitzenreiter SG Eintracht Neukirch-Gütenbach zum B 1-Tabellenführer FV/DJK St. Georgen.

+++21. Januar

Torhüter Henning Schwenk verlässt den württembergischen Landesligisten FC Holzhausen und steht künftig beim FC 08 Villingen zwischen den Pfosten. Er ist bereits der dritte Schlussmann, den die Nullachter in der Winterpause verpflichteten. Zuvor standen bereits die Torhüter Tim Stelzl (1. FC Rielasingen-Arlen) und Nino Trost (SC Pfullendorf) als Neuzugänge fest.

+++ 20. Januar:

Der FC 08 Villingen gibt die Verpflichtung von zwei Spielern bekannt: Der französische Stürmer Ibrahima Diakité und Torhüter Tim Stelzl wechseln zum Oberligisten.

+++ 17. Januar:

Der nächste Neue in Bad Dürrheim. Landesligist vermeldet die Verpflichtung des 22-jährigen Victor Arance Martins

+++16. Januar

Neuzugang Nummer vier beim FC Bad Dürrheim. Innenverteidiger Mario Osagiede wechselt vom FC Alovera in die Kurstadt

+++ 11. Januar:

Landesligist FC Bad Dürrheim verpflichtet mit Alexis Lescano Gonzalez weiteren Spanier

+++ 10. Januar:

Trainer Frank Berrer verlängert beim B-Ligisten TuS Blumberg.

+++ 9. Januar:

Furkan Sari und Max Cajikusic wechseln vom FC Holzhausen zum FC 08 Villingen

+++ 4. Januar:

Frederik Hoch spielt künftig für den Landesligisten FV Marbach. Hoch kommt vom Ligakonkurrenten FC Bad Dürrheim, zu dem er 2018 vom SV Überauchen gewechselt war.