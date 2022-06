Fußball: Am Samstag sicherte sich der TuS Oberbaldingen mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FC Hüfingen die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 2, und spielt in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A. Wie jetzt bekannt wurde, trennt sich der TuS Oberbaldingen nach dreieinhalb Jahren von Meister-Trainer Claudio Andreotti. In der der Kreisliga A wird Axel Schweizer die Oberbaldinger trainieren. Schweizer war bisher Trainer beim Bezirksligisten SV Aasen und wird dort von Jackson Agbonkhese ersetzt.

„Der Plan war eigentlich, mit Claudio Andreotti in die Kreisliga A zu gehen. Diesbezüglich haben wir mit ihm auch Gespräche geführt, doch es fehlte seine Zusage. Als wir drei, vier Wochen vor Saisonende weiter vergeblich auf sein Wort warteten, haben wir mit Axel Schweizer gesprochen und sind uns sehr schnell einig geworden. Axel ist ein Fachmann, der in Aasen hervorragende Arbeit geleistet hat“, sagt Alex Mühlberger, Abteilungsleiter Fußball beim TuS Oberbaldingen.

Andreotti sieht die Dinge anders. „Ich wollte den TuS nicht verlassen und haben auch nie abgesagt. Mir wurde mitgeteilt, dass ich pokere, doch dem war nicht so. Ich wollte nur wissen, welche Spieler uns zukünftig zur Verfügung stehen. Es ist keinesfalls ein freiwilliger Abschied von mir“, macht Andreotti deutlich. Die Gespräche hätten am 6. Mai begonnen. „Eine Woche vor dem Spiel gegen Hüfingen wurde mir mitgeteilt, dass Oberbaldingen zukünftig auf einen anderen Trainer setzt. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich hatte nie eine Anfrage von anderen Vereinen und habe mich in Oberbaldingen wohl gefühlt. Jetzt hat man mir den Stuhl vor die Tür gesetzt und ich stehe ganz ohne Verein da“, ergänzt Andreotti.