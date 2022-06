Fußball-Verbandsliga: (pm) Der FC 08 Villingen setzt nach dem geglückten Klassenerhalt auch weiterhin auf junge Perspektivspieler beim Kader der U21. „Ziel ist es natürlich, wieder den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu schaffen, aber vor allem junge Spieler zu entwickeln und an unsere 1. Mannschaft heranzuführen“, erläutert der Chefcoach der U21-Mannschaft, Daniel Miletic.

Als Kapitän und Führungsspieler bleibt Torjäger Fabio Chiurazzi der U21 auch in der kommenden Saison erhalten. Die Verträge verlängert haben auch vier Perspektivspieler, die als A-Junioren schon in der vergangenen Runde Einsätze in der U21 wie auch in der Oberliga-Mannschaft hatten. Dies sind Jonathan Spät, Vitus Vochatzer, Gabriel Cristilli und Samet Yilmaz. „Die vier Jungs sind sehr talentiert und haben bereits in der vergangenen Saison als Jugendspieler im Aktivenbereich überzeugt. Nun möchten wir sie weiter über unsere U21 an unsere Oberliga-Mannschaft heranführen“, betont Cheftrainer und Sportdirektor Marcel Yahyaijan und fügt an: „Die vier Spieler werden auch die ersten Wochen der Sommer-Vorbereitung im Oberliga-Kader mitmachen.“

Externe Neuzugänge der U21 sind Dominik Emminger (25) und Peter Bächle (22). Emminger wechselt vom FC Bräunlingen (wir berichteten) und Bächle vom FC Furtwangen zum FC 08 Villingen. „Dominik und Peter waren in ihren jeweiligen Ligen herausragende Spieler. Ich kenne beide schon lange und bin sehr gespannt, wie sie sich bei uns in der Verbandsliga-Mannschaft entwickeln werden. Beide sind vollmotiviert und möchten sich für das Oberliga-Team anbieten“, freut sich Marcel Yahyaijan auf die Neuzugänge.

Von den A-Junioren, die die Meisterschaft in der Verbandsliga und den Oberliga-Aufstieg geschafft haben, werden Dario Holenstein, Leon Schmid, Deniz Kaya und David Miletic in den Kader der U21 aufrücken. Von der bisherigen U21-Mannschaft bleiben Luis Seemann, Kevin Laatsch, Felix Zeiser, Hadi Karaki, Jonas Zimmermann und Noel Moor. Auch die beiden Torhüter Nino Trost und Lavdrim Amiti bleiben der U21 des FC 08 Villingen treu. Perspektivspieler Lars Czerwonka wird nach seiner langen Verletzungspause versuchen, sich über die U21 wieder für den Oberliga-Kader zu empfehlen. „Damit sind wir mit der Kaderplanung durch. Es könnte allerdings sein, dass noch ein oder zwei Spieler hinzukommen“, erläutert Sportvorstand Arash Yahyaijan.