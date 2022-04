von Holger Rohde

Fußball-Bezirksliga: Der FC Königsfeld vermeldet einen Neuzugang: Der 25-jährige Steffen Holzapfel trägt seit dem Osterwochenende das Trikot der Königsfelder.

Am vergangenen Wochenende machte Holzapfel bereits seine ersten Spiele für den FC Königsfeld. Im Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den FC Bräunlingen (1:0) am Ostersamstag wurde er in der 68. Minute eingewechselt. Am Ostermontag lief Holzapfel beim Gastspiel der Königsfelder in Tennenbronn gleich zweimal auf. Für die Reservemannschaft erzielte er beim 4:0-Erfolg zwei Treffer. Beim anschließenden 3:2-Erfolg der Königsfelder Bezirksliga-Mannschaft gegen den FV Tennenbronn spielte Holzapfel ab der 49. Minute.

Steffen Holzapfel war zuletzt bei der zweiten Mannschaft des FC 08 Villingen, davor beim FC 07 Furtwangen und FC Triberg. Das vergangene Jahr musste er aufgrund einer Verletzung pausieren. Dietmar Eschner, Vorsitzender des FC Königsfeld, sagt zum Neuzugang: „Wir sind sehr froh, einen weiteren talentierten Spieler für unseren Verein gewonnen zu haben. Wir kennen Steffen schon länger und sind überzeugt, dass er sehr gut in die Mannschaft passt.“

