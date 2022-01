von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen verpflichtet mit dem 25-jährigen Ibrahima Diakité einen weiteren französischen Spieler. Der Mittelstürmer bringt Regionalliga- und Oberligaerfahrung mit und erhält zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Außerdem holten die Nullachter den 20-jährigen Torhüter Tim Stelzl, der bis zuletzt beim Ligakonkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen spielte.

„Der Kontakt zu Ibrahima Diakité kam über unseren französischen Stürmer Lhadji Badiane zustande“, sagt FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan. Der 25-jährige spielte zuletzt in der fünften französischen Liga (vergleichbar mit der Oberliga), hat aber schon höherklassige Erfahrung im deutschen Fußball gesammelt. Von 2016 bis 2019 stürmte Diakité für die Stuttgarter Kickers noch in der Regionalliga sowie in der Oberliga. „Das Gesamtpaket bei Ibrahima ist sehr interessant. Er ist mit 25 Jahren in einem guten Fußballalter und kennt den deutschen Fußball bereits. Von der Statur ist er eher ein schlaksiger Mittelstürmer, der über seine Schnelligkeit und Technik kommt. Sein Stärke liegt zudem im Torabschluss“, nennt der Villinger Chefcoach die Vorzüge des Neuzugangs.

Diakité zieht zunächst zurück in seine Heimatstadt Mulhouse und wird für das nächste halbe Jahr von dort aus nach Villingen pendeln. „Wenn wir uns im Sommer zu einer weiteren Zusammenarbeit entschließen, wird er voraussichtlich nach Villingen ziehen“, zeigt FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan die Perspektive auf. Da es sich um einen internationalen Wechsel handelt, ist es noch unklar, ob Diakité bereits für das Testspiel am Samstag spielberechtigt sein wird.

Torhüter mit guten Perspektiven

Ebenfalls zunächst für ein halbes Jahr verpflichtet wurde Torhüter Tim Stelzl. Der 20-Jährige hatte seinen Vertrag im Dezember beim 1. FC Rielasingen-Arlen im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Dort war Stelzl die Nummer zwei im Tor, absolvierte aber auch einige Oberliga-Partien. Ursprünglich kommt Stelzl aus der Jugend der SG Sonnenhof-Großaspach und hat auch schon in der U19 des VFR Aalen gespielt.

Wechselt zur Spielvereinigung Trossingen: Marcel Bender. | Bild: Kaltenbach, Christof

„Tim Stelzl ist ein talentierter und ehrgeiziger Torhüter, der schon Oberligaluft geschnuppert hat. Auch bei ihm schauen wir, wie es sich im nächsten halben Jahr entwickelt“, hält sich der FC 08 laut Marcel Yahyaijan sämtliche Optionen offen. „Diese Verpflichtung gab uns die Möglichkeit, unserem bisherigen zweiten Torhüter, Marcel Bender, die Freigabe für die Spielvereinigung Trossingen zu geben. Er hatte uns in der Winterpause den Wechselwunsch mitgeteilt. Wir bedanken uns bei Marcel für sein Engagement für den FC 08 und wünschen ihm viel Erfolg“, sagt Sportvorstand Arash Yahyaijan.