Fußball: Der FC 08 Villingen feilt an der Feinjustierung seiner Organisation und hat einige Neuzugänge in seinem Trainerteam. Mit Christian Leda und Emanuele Ingrao werden ab Juli zwei neue Trainer zum Funktionsteam der 1. Mannschaft stoßen. Auch die Nachfolge des scheidenden Jugendkoordinators Carsten Neuberth ist geklärt.

Co-Trainer und Torwarttrainer: Mit Matthias Uhing (1. Co-Trainer) und Antonio de Pascalis (Torwarttrainer) haben zwei wichtige Personalien ihre Verträge verlängert. „Mit beiden habe ich ein sehr vertrautes Verhältnis. Sowohl fachlich als auch menschlich sind sie eine große Bereicherung für uns“, freut sich Marcel Yahyaijan über die Kontinuität in seinem Trainerteam.

Aufgrund von privaten Gründen wird der aktuelle Athletiktrainer Bernd Seckinger im Fußball etwas kürzer treten. „Bernd ist seit 2018 in meinem Trainerteam. Er hat sich in dieser Zeit fachlich enorm weiterentwickelt und eine sehr gute Arbeit geleistet. Sehr schade, dass er in der nächsten Saison bei uns nicht mehr dabei sein kann, aber eine zukünftige Zusammenarbeit mit ihm kann ich mir auf jeden Fall wieder vorstellen“, lobt der Chefcoach die Arbeit des scheidenden Athletiktrainers.

Co-Trainer Athletik: Die Nachfolge von Bernd Seckinger wird Christian Leda übernehmen. Leda war jahrelang Cheftrainer der DJK Donaueschingen. Aktuell trainiert er die U19 der DJK Donaueschingen. „Als studierter Sportwissenschaftler ist Christian ein absoluter Fachmann und somit ein Mehrwert für unser Trainerteam. Als Co-Trainer Athletik wird er die athletischen Trainingsinhalte entwickeln und außerdem den Bereich der Leistungsdiagnostik komplett neu aufbauen“, freut sich Marcel Yahyaijan auf seinen neuen Trainerkollegen. „Wenn der FC 08 Villingen anklopft, dann ist die Entscheidung über die sportliche Zukunft gefallen. Die Option, als Co-Trainer im athletischen Bereich arbeiten zu können, ist das Beste, was ich mir vorstellen kann“, kommentiert Leda seine künftige Aufgabe.

Co-Trainer Analyse: Eine neue Funktion sowohl im Trainerteam wie auch im Club wird Emanuele Ingrao einnehmen. Ingrao, der aktuell noch beim FC Holzhausen tätig ist, war bereits von 2016 bis 2018 als Jugendtrainer bei den Schwarz-Weißen. Ab Sommer wird sich Ingrao im Trainerteam der Oberliga-Mannschaft um den Bereich Analyse kümmern, die sportliche Leitung um Arash und Marcel Yahyaijan bei der Kaderplanung unterstützen und einer von zwei neuen Jugendkoordinatoren sein. „Ich habe Emanuele damals als Jugendtrainer nach Villingen geholt und seither waren wir immer durchgehend im Kontakt. Als Co-Trainer Analyse wird er mich im Bereich der Gegneranalyse unterstützen und darüber hinaus unsere eigenen Spiele im Nachgang analysieren. Als Jugendkoordinator für den Leistungsbereich wird er ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Jugend- und Aktivenbereich sein“, freut sich FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan.

„Ich freue mich sehr, wieder zum FC 08 Villingen zurückzukehren. Mit Marcel ist die Verbindung nie abgebrochen und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass wir irgendwann wieder zusammenarbeiten wollen. Die Entwicklung beim FC 08 ist enorm und ich sehe auch viel Potenzial in der Jugendabteilung. Mein neues Aufgabenfeld ist sehr vielfältig und spannend, daher bin ich Marcel und Arash für ihr Vertrauen sehr dankbar“, freut sich Emanuele Ingrao auf seine neue Aufgabe beim FC 08 Villingen.

Jugendabteilung: Die Aufgaben des bisherigen Jugendkoordinators Carsten Neuberth werden zukünftig auf drei Personen verteilt sein. Während Emanuele Ingrao als Jugendkoordinator für den Leistungsbereich (U16 bis U21) tätig sein wird, ist Andreas Schäfer der Jugendkoordinator für den Aufbaubereich (U12 bis U15). Als neuer, administrativer Jugendleiter wird der bisherige Co-Trainer der U15-Mannschaft, Torsten Caltabellota, installiert. „Nachdem klar war, dass Carsten Neuberth nicht weitermacht, haben wir den Entschluss gefasst, seine Stelle auf mehrere Schultern zu verteilen. Mit Emanuele, Andreas und Torsten haben wir drei motivierte Personen für diese Funktionen gewinnen können“, betont Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Während die grundsätzliche Jugendausrichtung noch konkretisiert werden soll, sind die Trainerposten für die neue Saison bereits vergeben. „Dabei war es uns wichtig, etwas Kontinuität reinzubekommen“, sagt FC 08-Sportvorstand Arash Yayhaijan. Reiner Scheu wird weiterhin die U19 coachen. Sascha Duffner übernimmt die U17 (bisher U16), Cedo Danilovic die U16 (bisher U14). Haris Redzepagic bleibt Trainer der U15 und Andreas Schäfer übernimmt die U14 (bisher U13). Wer die U13 trainieren wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen.