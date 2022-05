von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: Beim SV Aasen wird es einen Trainerwechsel geben: Der 46-jährige Jackson Agbonkhese übernimmt zur neuen Saison das Traineramt beim SV Aasen und wird Nachfolger von Axel Schweizer, der insgesamt vier Jahre für den SV Aasen tätig war. Mit Axel Schweizer gewann der SV Aasen auf Anhieb die Meisterschaft in der Kreisliga A und stieg in die Bezirksliga auf. Nach zwei abgebrochenen Spielrunden steht der SVA in der vierten Saison von Axel Schweizer auf einem Mittelfeldrang und sieht dem Klassenerhalt optimistisch entgegen.

„Axel Schweizer hat die Mannschaft sowie den Verein in den abgelaufenen vier Jahren in großem Maße nach vorne gebracht und sowohl menschlich als auch fußballerisch hervorragend zu unserem Verein gepasst. Mit seiner großen Erfahrung, gepaart mit seinem Weitblick für den gesamten Verein, war Axel Schweizer ein absoluter Zugewinn. Dafür gebührt ihm ausgesprochenen Dank und Anerkennung“, so der SV-Vorsitzende Rainer Hall.

Jackson Agbonkhese ist im Besitz der DFB-Elite-Lizenz und ist als DFB-Stützpunkttrainer in Hüfingen tätig. Außerdem arbeitet er seit 2013 als Trainer in der Knappenschmiede, das renommierte Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04. Zuvor war er für den FC Hüfingen tätig und führte die Mannschaft bis in die Relegation zur Bezirksliga. Danach trainierte er für eine Saison den SV Türkgücü Bräunlingen.

„Mit Jackson haben wir einen ausgewiesenen Fußballfachmann mit langjähriger Erfahrung für unser Projekt gewinnen können. Wir sind überzeugt, dass er unsere junge und ambitionierte Mannschaft voranbringen wird und wir in der Bezirksliga eine zunehmend gute Rolle spielen können“, so der geschäftsführende Vorstand Matthias Reddemann sowie der Spielausschussvorsitzender Stefan Schnekenburger unisono.