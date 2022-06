Fußball-Bezirksliga: (daz) Bezirksligist TuS Bonndorf ist auf der langen Suche nach einem Nachfolger für den zum FC Pfaffenweiler wechselnden Trainer Björn Schlageter fündig geworden. Der 47-jährige Claudio Andreotti übernimmt die Hochschwarzwälder. Andreotti war zuletzt beim B-Kreisligisten TuS Oberbaldingen tätig und führte die Elf als Meister in die Kreisliga A.

„Die Bezirksliga ist eine Herausforderung für mich, der ich mich gern stelle. Ich möchte mit Bonndorf eine gute Rolle in der Liga spielen“, sagt Andreotti. Der neue Coach wirkte vor einigen Jahren schon einmal als Spielertrainer beim FC Bräunlingen in der Bezirksliga. Die offizielle Trainervorstellung ist für den 6. Juli geplant. Die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 beginnt am 12. Juli.