Fußball: (pm) Nach Tim Stolz vom SV Aasen und Kevin Hoheisel vom FC Furtwangen (wir berichteten) vermeldete die DJK Donaueschingen weitere Zugänge. Allerdings gibt es für den Verbandsliga-Absteiger auch negative Nachrichten.

Fünf weitere, neue Spieler für den Landesliga-Kader konnten die Donaueschinger verpflichten. Die beiden A-Juniorenspieler Florian Vögt und Maximilian Richter werden feste Bestandteile des Teams von Trainer Benjamin Gallmann. Beide haben bereits in der Verbandsliga-Rückrunde mit guten Leistungen aufhorchen lassen. Raphael Schorpp, der erfolgreich am Aufstieg in die Verbandsliga beteiligt war, kehrt nach einem Jahr beim FC Bräunlingen wieder zurück. Kay Schlageter, ein sehr guter, erfahrener Torhüter des TuS Bonndorf, sucht eine neue Herausforderung und soll den Konkurrenzkampf unter den Torhütern verstärken. Steffen Hönig, Innenverteidiger beim FC Rot-Weiß Weilheim (Bezirksliga Hochrein), möchte seinen nächsten sportlichen Schritt machen und hat bei den Donaueschingern zugesagt. Somit ist die DJK mit den Planungen für die Landesliga-Saison 2022/23 weit fortgeschritten.

Es gibt aber auch weniger erfreuliche Nachrichten für die Baaremer. Hendrik Hölzenbein wird aufgrund seines Studiums in der Vorrunde nicht zur Verfügung stehen. Eine weitere negative Botschaft kam sehr überraschend von zwei Spielern des erfolgreichen A-Juniorenteams, die für die neue Saison bereits klar zugesagt hatten und in den Kader der 1. Mannschaft eingeplant waren. Jetzt gab es von beiden unerwartet und zur Enttäuschung der DJK eine Absage.