von Christl Eberlein

Zwei, unendlich scheinend lange Jahre hatte keine Veranstaltung stattfinden können im Café Moccafloor. Am vergangenen Mittwochabend war es endlich soweit, die Bühnenbeleuchtung im Café Moccafloor in der Pfullendorfer Innenstadt ging wieder an. Im Rampenlicht stand das New Yorker Musik-Trio „Vicki Kristina Barcelona“.

Jede Musikerin mit eigenem Stil

Rachelle Garniez, Amanda Homi und Terry Radigan haben eigentlich alle ihren ganz eigenen Stil, könnten jede für sich kaum unterschiedlicher sein. Aber wenn sie ihre persönlichen und musikalischen Kräfte bündeln, kreieren sie eine ganz neue, fantastische Welt, in der sie sich den Songs von Tom Waits verschrieben haben. Mit ihren Neuinterpretationen des amerikanischen Sängers, Komponisten, Schauspielers und Autors begeisterten sie den ganzen Abend lang das Publikum. Mit einer Reihe verschiedener Instrumente, den Power-Stimmen der drei Musikerinnen und deren großen Erfahrungsschätzen, erklangen bekannte und weniger bekannte Stücke auf eine ganz neue Weise: kraftvoll, verspielt und ergreifend zugleich; mal mit Waschbrett-Percussion, mal mit Glöckchen. Populäre Titel, wie „Downtown Train“ – weitere Male bekannt und erfolgreich durch die Versionen von Bob Seger und Rod Steward – und „Hold on“, durften da natürlich nicht fehlen.

Publikum gefesselt und begeistert

Je länger das Publikum im Café Moccafloor der Musik von „Vicki Kristina Barcelona“ lauschte, desto mehr wurde es von der tragikomischen Lyrik der Waits-Songs und noch mehr durch die einzigartige Performance und die Geschichten der drei Musikerinnen gefesselt und begeistert. In Kombination mit der besonderen, gemütlichen Atmosphäre des Café Moccafloor, in der sich Zuhörer und Künstler gleichermaßen wohlfühlten, verlebten die Anwesenden einen unvergleichlichen Abend, der durch die großartige Musik, die kurzzeitig unbeschwerte Stimmung, den Applaus und die mehrfache Forderung von Zugaben vom Publikum, kein kurzer war. Nach vielen Monaten der kulturellen Stille, wurde es mit „Vicki Kristina Barcelona“ endlich wieder musiklebendig in der Stadt.