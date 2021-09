Das Zeltlager der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen konnte in dieses Jahr wieder in seiner alten Form mit nur wenigen Corona-Einschränkungen stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit. Im vergangenen Jahr war das Ferienlager wegen der Pandemie ausgefallen. Vom 18. bis zum 27. August ging es für 25 Kindern und das Leitungsteam in die Nähe von Biberach an der Riß auf den Zeltplatz Hoh‘ Haus. Der Zeltplatz mit seinen großen, alten Bäumen und dem angrenzenden Spielplatz löste dabei bereits bei der Ankunft große Begeisterung aus.

Abwechslungsreiches Programm

Auch wenn das Wetter in diesem Jahr nicht immer mitspielte und warme Kleidung und Tee an der Tagesordnung war, durften sich die Kinder und Jugendlichen aber auch auf zehn Tage mit einem spannenden und abwechslungsreichen Programm freuen. Angefangen mit den gemeinsamen Lagerbauten, einer Tageswanderung, einem Freibadbesuch bis zu Großgruppenspiele und dem allseits beliebten Thementag mit dem Motto „Märchenwald“ war für jeden etwas dabei. Wie bei jedem Zeltlager gab es auch ein Banner, der gemeinsam gestaltet wurde. Am Sonntag wurde außerdem ein Gottesdienst mit und von den Kindern vorbereitet und gehalten, zu dem auch Pfarrer Michael Dulik kam. Abgerundet wurden die Tage am Lagerfeuer, an dem Lieder gesungen oder Spiele gespielt wurden.

Motto „back to nature“

Insgesamt war das Zeltlager für die Kinder und die Leitung ein voller Erfolg, so das Team. Treu nach dem Motto „back to nature“ wurde auf technische Geräte verzichtet und – wann immer notwendig – gemeinsam angepackt und in der Küche ausgeholfen. Mit dieser Erfahrung lernten die Kinder vor allem die Natur und die Gemeinschaft zu schätzen und zu genießen. Dies wurde ebenfalls durchweg positiv von den Kindern aufgenommen. „Mir macht das hier auch gar nichts aus, zehn Tage ohne mein Handy oder meinen Computer zu sein. Da könnte ich das gar nicht so genießen“, so das Zitat eines Kindes.

Das Leitungsteam freut sich schon auf das Zeltlager 2022, das in den ersten beiden Ferienwochen im Schwarzwald stattfinden soll.