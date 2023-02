Die Geistesgegenwart zweier Autofahrer hat am Mittwoch gegen 14 Uhr einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg verhindert. Wie die Polizei berichtet, war eine unbekannte Frau mit einem dunkelblauen oder schwarzen VW Golf Kombi von Meersburg Richtung Uhldingen-Mühlhofen unterwegs. Am Beginn des Fahrbahnteilers auf dem vierspurigen Teilstück zog die Frau ihr Auto nach links in den Gegenverkehr.

Zwei Fahrer weichen geistesgegenwärtig aus

Hier kamen ihr zwei Autos entgegen, deren Fahrer geistesgegenwärtig je stark nach links und rechts auswichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Golf der Geisterfahrerin zu verhindern. Die Unbekannte fuhr zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch und gab Gas, während die beiden Autos beim Zurücksteuern leicht zusammenstießen.

Fahrzeuge stoßen leicht zusammen

Die 37-jährige Fahrerin des Ford Transit und der 53-jährige Fahrer des Ford Ranger blieben unverletzt, an ihren Autos entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen.

Unbekannte mit längeren blonden, gelockten Haaren

Die unbekannte Frau soll längere blonde, gelockte Haare haben und trug eine Sonnenbrille. Personen, denen die Geisterfahrerin mit ihrem Auto entgegengekommen ist oder die Angaben zu ihrem Fahrzeug oder ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07532 43443 bei der Polizei Meersburg zu melden.