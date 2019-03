von SK

Im Vorstand des Vereins "Kunter-Bund" gibt es Veränderungen: Aufgrund ihres Umzugs ist Szilvia Jantz nicht mehr dabei und auch Christina Kaip verließ das Team. Neu aufstellen ließen sich Sarah Wachter, Sarah Charrad und Andrea Seczer. Der Vorstand setzt sich laut Mitteilung nun wie folgt zusammen: Katja Breinlinger, Anna-Jelena Grünvogel und Sarah Wachter. Sie wurden bei der Hauptversammlung einstimmig gewählt.

Die Beisitzerinnen sind Isabel Müller, Annette Takacs, Sarah Charrad, Andrea Seczer und Refika Rössler. "Wir freuen uns sehr, immer wieder Menschen zu finden, die auf ehrenamtlicher Basis bereit sind, in den Vorstand zu kommen und somit den Verein zu unterstützen", teilt der Verein mit. In der Sitzung wurden sowohl Szilvia Jantz als auch Herbert Unger, Hauptamtsleiter der Gemeinde, offiziell verabschiedet.

Neuigkeiten sind auch aus der Kinderbetreuung zu vermelden. Diese haben bereits Anfang Februar Simone Oesterle und Silvia Kufner übernommen. Die Nachfrage nach der Kinderbetreuung ist groß: "Daher können aktuell auch nur maximal ein bis zwei Vormittage gebucht werden und nicht mehr die vollen drei." Möglichst viele Familien sollen von der Betreuung profitieren können, so der Verein.

"Da sich der Anspruch an die Kinderbetreuung stark verändert hat, wurde 2017 ein Konzept erarbeitet, das feste Regeln und Rituale, die Eingewöhnung und andere wichtige Dinge enthält, um die Kleinen und ihren Eltern bei einem guten Einstieg zu unterstützen", heißt es weiter. Der Familientreff, dessen drei Säulen der Verein, die Gemeinde und das Jugendamt sind, bietet auch 2019 Aktionen für Familien an. Neben der Kinderbetreuung werden Spielgruppen, Bastelaktionen, Ausflüge und Familienfeste stattfinden, teilen die Verantwortlichen mit.

121 Familien im Verein

Den Verein "Kunter-Bund" gibt es seit 1995, seit 2011 ist er in der Alten Schule in Oberuhldingen zu finden. Nächstes Jahr kann so schon das 25-Jährige gefeiert werden. Der Familientreff werde "seit vielen Jahren erfolgreich geleitet von Gabriele Waibel", berichtet der Verein und spricht seinen Dank aus. Aktuell gibt es 121 Mitgliedsfamilien.