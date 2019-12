Fast jeder Vierte in der Gemeinde ist mittlerweile 65 Jahre oder älter. Darauf machte Bürgermeister Edgar Lamm die Gäste bei der Weihnachtsfeier in der weihnachtlich geschmückten Lichtenberghalle aufmerksam, in die rund 200 Senioren gekommen waren. Bewirtet wurden sie von Soldaten der Patenkompanie aus Stetten a.k.M..

Zahl der über 64-Jährigen stieg seit 2004 um acht Prozent

Dass die Bürger im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt wieder ein bisschen älter geworden sind, sei ein Trend, der nicht nur in der Pfahlbaugemeinde zu beobachten sei. Im Jahr 2004, als Lamm erstmals zur Weihnachtsfeier kam, waren es knapp 1300 Bürger, die 65 Jahre oder älter waren, seinerzeit knapp 17 Prozent. Derzeit sind es 68 mehr als im Vorjahr, insgesamt 2064 Personen, 1132 Frauen und 932 Männer. Bei derzeit 8452 Einwohnern (plus 89) sind das 24,5 Prozent.

Uhldingen-Mühlhofen Sieben Gebäude für ältere Menschen: Seniorenpark geht in Betrieb Das könnte Sie auch interessieren

Zahl der Einwohner stieg um 72

Der Rathauschef hatte noch mehr aktuelles Zahlenmaterial mit Stand vom 11. Dezember mitgebracht. Zur Einwohnerstatistik sagte Lamm, dass in Oberuhldingen 4029 Menschen leben, 72 mehr als im Jahr zuvor. In Mühlhofen sind es 2830, acht weniger als 2018, in Unteruhldingen 1593 (plus 25). Mittlerweile leben 1351 Menschen in der Gemeinde, die nicht deutscher Herkunft sind. Das sind 16 Prozent der Gesamtbevölkerung. „Hier hat es einen Rückgang von 43 Personen gegeben“, sagte Lamm.

97 Sterbefälle und 50 Geburten

Es gab 93 Jubilare, die ihren 80. Geburtstag feierten (plus 19), weitere 44 (plus neun) mit 85 Jahren, 24 (plus sechs) mit 90 Jahren, sechs mit 95 Jahren und einer mit 102 Jahren. 97 Sterbefälle standen 50 Geburten gegenüber. Im Vorjahr betrug das Verhältnis noch 71 zu 63.

Musikschüler und Kindergartenkinder sorgen für Unterhaltung

Für Beifall sorgten die Auftritte der jungen Musiker der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen, zunächst der Flötenkreis unter Leitung von Susanne Schubert, dann die Juniorband mit Fabian Koch. Zuvor hatten die Kleinen aus dem Kindergarten Max und Moritz die Senioren mit ein paar Liedern erfreut. Für den Abschluss sorgte der Nikolaus in Person von Siegfried Burgermeister, der erheiternde Worte an die älteren Mitbürger richtete und mit ihnen in drei weihnachtliche Lieder einstimmte.