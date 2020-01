Roland Martin ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Noch wohnt er in Denklingen im oberbayrischen Landkreis Landsberg am Lech, will seinen Lebensmittelpunkt aber nach Uhldingen-Mühlhofen verlagern.

Von einem Bürger sei er gefragt worden, ob er nicht kandidieren möchte, berichtete Roland Martin weiter. Er habe sich daraufhin informiert, das Potenzial entdeckt und für die Bewerbung entschieden. Diese will er bald abgeben. Auf einer Internetseite können sich die Bürger über Martin informieren. Die Adresse zu dieser lautet www.rolandmartin4u.de.

