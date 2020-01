Thieke ist seit mehr als zehn Jahren Mitglied im Gemeinderat und seit 2014 dritter Bürgermeister-Stellvertreter. „Der offene, vertrauensvolle und ergebnisorientierte Dialog mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern sowie viele gute Ideen und Gedanken zu den Herausforderungen der Zukunft haben in den vergangenen Monaten zur Entscheidung geführt, meine Kompetenzen und Erfahrungen hauptamtlich in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger stellen und neue Akzente setzen zu wollen“, sagt der 41-jährige Familienvater, Diplom-Betriebswirt und Leiter Qualität und Prozesse eines Bahnunternehmens in der Ostschweiz.

Seit 1992 ist Thieke in der Gemeinde zuhause, er und Ehefrau Monique sind Eltern einer dreijährigen Tochter. Kandidatur und Amt will Thieke unabhängig der Parteizugehörigkeit in den Dienst aller stellen. Auf einer Internetseite können sich die Bürger informieren: www.jcthieke.de

Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen wählt am 22. März 2020 einen neuen Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeisterwahl in Uhldingen-Mühlhofen: Dominik Männle kandidiert Das könnte Sie auch interessieren

Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeisterwahl in Uhldingen-Mühlhofen: Nadine Bohn kandidiert Das könnte Sie auch interessieren