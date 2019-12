Uhldingen-Mühlhofen vor 4 Stunden

Bürgermeisterwahl in Uhldingen-Mühlhofen: Nadine Bohn kandidiert

Nadine Bohn will Bürgermeisterin in Uhldingen-Mühlhofen werden. Die 44-Jährige ist verheiratet, hat fünf Kinder und lebt seit 13 Jahren in Unteruhldingen.