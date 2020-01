Uhldingen-Mühlhofen vor 2 Stunden

Bürgermeisterwahl in Uhldingen-Mühlhofen: Jasmina Brancazio kandidiert

Jasmina Brancazio hat ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus in Uhldingen-Mühlhofen abgegeben. Damit kandidiert sie am 22. März für das Amt der Bürgermeisterin. Derzeit ist die 34-jährige Politikwissenschaftlerin als Geschäftsführerin der Christlichen Gewerkschaft Metall in Friedrichshafen tätig, teilt sie mit.