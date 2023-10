Erst stiehlt er Kleidung aus einem Altkleidercontainer, dann verletzt er Polizisten: Ein 23-jähriger Mann ist am Samstag gegen 23.30 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen von Polizisten vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdächtige wurde von Anwohnern dabei beobachtet, wie er mit einem weiteren Mann den Altkleidercontainer in der Straße Krummes Land aufgebrochen hat.

Uhldingen-Mühlhofen Betäubungsmittel im Spiel: 34-Jähriger verursacht Unfall mit 62 000 Euro Schaden Das könnte Sie auch interessieren

Die Zeugen riefen daraufhin die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Die Beamten trafen den 23-Jährigen später auf einem Fahrrad in der Linzgaustraße an. Während die Polizisten die Personalien des jungen Mannes aufnahmen, rannte dieser plötzlich davon.

Nicht weit von den Beamten entfernt, stürzte der Tatverdächtige jedoch und konnte dann vorläufig festgenommen werden. Die Festnahme gestaltete sich jedoch nicht einfach, da sich der 23-Jährige wehrte, wobei die Polizisten leicht verletzt wurden.

Uhldingen-Mühlhofen Einbruch in Bäckerei: 47-jähriger Mann stiehlt Bargeld aus der Kasse Das könnte Sie auch interessieren

Auch das Fahrrad des 23-Jährigen ist gestohlen

Neben dem Diebesgut aus dem Altkleidercontainer fanden die Ermittler bei dem jungen Mann außerdem den Bordcomputer eines Pedelecs. Ob auch der Bordcomputer aus einem Diebstahl stammt, sollen die Ermittlungen klären. Weiter stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass auch das Fahrrad, mit dem der 23-Jährige unterwegs war, gestohlen war. Der Mann hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.