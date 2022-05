Auf bislang unbekannte Weise ist ein 47-jähriger Mann am Freitagabend gegen 23 Uhr in eine Bäckerei in der Aachstraße eingebrochen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, stahl der Mann aus der Kasse Geld im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei kann Tatverdächtigen ausfindig machen

Anschließend ging er in das anliegende Treppenhaus und öffnete die Tür einer privaten Wohnung. Die Bewohnerin der Wohnung wurde auf den Eindringling aufmerksam und konnte ihn durch Schreie vertreiben. Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei den 47-jähriger Tatverdächtiger in einer nahegelegenen Gaststätte antreffen.

Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten Teile des Diebesgutes sicher. Während den Ermittlungen beleidigte der Mann die Polizisten. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen schwerem Diebstahl und Beleidigung ermittelt.