Ein Unfall mit etwa 62 000 Euro Schaden hat sich am Samstag gegen 11 Uhr in Unteruhldingen ereignet. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr auf der L 201/Meersburger Straße von Unteruhldingen in Richtung Meersburg. Wie die Polizei mitteilt, kam der Autofahrer kurz nach der Einmündung Seestraße links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Zaun.

Dann lenkte der 34-Jährige zurück auf die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei beim Unfallverursacher Anzeichen auf Betäubungsmittel feststellen. Verletzt wurde niemand.

Schaden in Höhe von 62 000 Euro

Es entstand jedoch Schaden in Höhe von 62 000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.