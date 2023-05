Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Zumindest wenn man die Gelegenheit hat, mit dem Ornithologen Michael Brantner und Anne-Gabriela Schmalstieg von der Heinz-Sielmann-Stiftung draußen am Waldrand bei den neu angelegten Weihern zu beobachten, wie die Morgensonne den letzten Nebelfetzen über den feuchten Wiesen den Garaus macht. Den Waldrand am neuen Biotop haben sie sich für die vogelkundliche Führung ganz gezielt ausgesucht, um möglichst verschiedene Arten zu hören und zu sehen. Wobei sich Ersteres bald als die leichtere Übung erweisen sollte.

Neuer Lebensraum und Landmarke Die Lippertsreuter Gewässer sind der 44. Standort von Sielmanns Biotopverbund Bodensee und gleichzeitig der vierte Weiherstandort auf Überlinger Gemarkung. Die Vorarbeiten und Verhandlungen über die Maßnahme hatten viele Jahre gedauert. Doch nach dem Spatenstich am 14. Oktober 2020 waren die fünf einzelnen Stillgewässer nach nur zweieinhalb Monaten so gut wie fertig und konnten im Juni 2021 feierlich eingeweiht werden. Inzwischen stellen sie nicht nur einen neuen Lebensraum für Vögel, Amphibien und Insekten dar, sondern sind auch eine attraktive optische Landmarke.

Zugegeben, es ist schon halb acht und im Grunde etwas spät, um dem vollen morgendlichen Gesang zu lauschen. „Eigentlich hätten wir um 5 Uhr hier sein müssen“, sagt Vogelkenner Brantner: „Aber das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Dann wären sicher weniger Interessenten da.“ Doch für die Teilnehmer ist es noch genug, was hier munter durcheinander zwitschert. Mit dabei ein Dutzend Interessenten, die frühere Kenntnisse wieder auffrischen wollen, praktizierende Biologielehrer oder leidenschaftliche Naturfreunde.

Überlingen So strahlt der Biotopverbund Bodensee mit neuen Weihern in Lippertsreute bis nach Mecklenburg-Vorpommern aus Das könnte Sie auch interessieren

Optisch reizvoll und ökologisch wirksam: Die neue Weiher-Landschaft zwischen Bambergen und Lippertsreute, die die Stadt in Kooperation mit der Sielmann-Stiftung angelegt hat. | Bild: Hanspeter Walter

Vogelkundler kennt keine Argumente gegen Sommerfütterung

„Wir verfüttern jedes Jahr 150 Kilogramm Futter in unserem Garten“ , sagt zum Beispiel Thomas Brandt, der am Ortsrand von Bambergen zuhause ist. „Da kommen regelmäßig viele verschiedene Arten, von denen ich nicht mal alle mit dem Namen kenne.“ Und schon steht die Frage im Raum, ob Sommerfütterung oder nicht. Er kenne keine stichhaltigen Argumente, die gegen eine Fütterung sprächen, resümiert Fachmann Brantner seinen Kenntnisstand.

Natur Bei dem piept's wohl – Ein Gespräch mit dem Ornithologen Peter Berthold Das könnte Sie auch interessieren

Vogelgesang hat für die Tiere zwei wichtige Gründe

Gerade am Waldrand gibt es viel zu hören und sehen: Die erste Kohlmeise, ein Buchfink, eine Mönchsgrasmücke. Doch warum singen die Vögel überhaupt? Warum rufen sie? „Es gibt zwei Hauptgründe für den auffälligen Gesang“, erklärt Michael Brantner: „Einer ist die Abgrenzung des Reviers als eigenen Lebensraum, der andere die Partnersuche.“ Entsprechend intensiver ist der Gesang der Männchen im Frühjahr zur Brutzeit. Die weit unscheinbareren Rufe können unter anderem zur Kontaktaufnahme oder als Warnung dienen.

Da braucht es schon ein Fernrohr, um den kleinen Zwergtaucher auf dem Weiher im Großformat zu sehen. | Bild: Hanspeter Walter

Die digitalen Stimmen aus dem Lautsprecher, den der Fachmann mitgebracht hat, wirken Wunder. Sie helfen beim Einprägen und Wiedererkennen in der Natur. Spielt er der Gesang von Buchfink oder Kohlmeise ab, kommt nahezu postwendend die Antwort von den Bäumen.

Vogelfreunde dürfen Tiere nicht in Stress bringen

„Man nennt das auch Kontergesang, wenn die Männchen reagieren“, erklärt Michael Brantner. „Wenn Sie das selbst versuchen, dürfen Sie es nicht zu oft machen“, warnt er davor, den Trick überzustrapazieren. „Die Vögel kommen dann in Stress und glauben ihr Revier verteidigen zu müssen. Dabei müssten sie die Zeit nutzen, um Futter zu suchen.“

Möchnsgrasmücke hört sich an wie ein Glasperlenspiel

Nach dem lauten flötenden Mönchsgrasmücke lernen die Vogelfreunde nach einigen Minuten auch deren unauffällige Zwischenrufe kennen. Michael Brantner baut gerne Brücken, die beim Wiedererkennen hilfreich sein können. „Der unscheinbare Ruf der Mönchsgrasmücke ist ganz typisch“ erklärt er, „und hört sich an, wie wenn man zwei Glasperlen aneinanderschlägt: Bing-bing.“

Suchender Blick in die Baumwipfel: Wer piept denn da? Wer hüpft von Ast zu Ast? Mönchsgrasmücke oder Kohlmeise? | Bild: Hanspeter Walter

Ein Vogel, der selber seinen Namen singt

Wie unterschiedlich die Namen der Vogelarten zustande kommen, erklärt Brantner an Beispielen. An der Optik orientiert sich die Mönchsgrasmücke aufgrund der schwarzen Kappe des Männchens, das Rotkehlchen verrät sich schnell durch seine leuchtend gefärbte Brust. „Manche Arten singen auch ihren Namen“, sagt der Fachmann.

Dieser Zilpzalp machte im März 2022 Station im Wollmatinger Ried. | Bild: Tom Dove

Prompt lässt sich der Zilpzalp aus den Baumwipfeln vernehmen: „Zilp-zilp-zalp, zilp-zalp-zalp.“ Der optisch unauffällige kleine Vogel trägt auch noch den Zweitnamen Weidenlaubsänger und outet sich mit seinem dünnen schmalen Schnabel als Insektenfresser, der elegant Blattläuse einsammelt oder die Borke nach Kleingetier absucht.

Stockach Wie bei der zwölfjährigen Leona Löhle die Liebe zur Ornithologie erwachte Das könnte Sie auch interessieren

Ein gefiederter Gast, der am Bodensee immer häufiger gesehen wird. Diese Nilgans fotografierte die 13-jährigen Leona Löhle aus Stockach-Hindelwangen, deren Hobby die Vogelfotografie ist. | Bild: Leona Löhle

Merksprüche helfen, sich Vogelarten einzuprägen

Ganz anders der Buchfink mit seinem kräftigen Nussknackerschnabel, der zu den Vegetariern unter den Singvögeln gehört und gerne Samen knackt. „Wenn man seinen Gesang einmal kennt, ist er fast unverwechselbar“, macht Brantner den aufmerksam Lauschenden Hoffnung: „Dazu gehört am Ende meistens der typische Finkenschlag.“ Zum Einprägen der Motive einer bestimmten Vogelart helfe häufig ein kleiner Merkspruch, denn man sich immer wieder vorsagen könne, wie für den Buchfink ein rhythmisches: „Ich – ich – ich – bin ein kleiner Unteroffizier.“

So sieht er aus, der Zwergtaucher. Dieses Bild entstand vergangenes Jahr im Mindelsee bei Radolfzell. | Bild: Maike Willers

Der Wald hier ist nicht neu und für die Singvögel eine gewohnte Umgebung. Neu sind dagegen die fünf kleinen Weiher, die hier vor zwei Jahren erst entstanden sind und allmählich besiedelt werden. Dass ein allgegenwärtiges Blässhuhn hier auftaucht, ist weniger überraschend. Eher der kleine Zwergtaucher, der die Gewässer bereits erobert hat, und die zugereiste Nilgans, die schon mit ihrem Nachwuchs unterwegs ist.