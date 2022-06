Die Iris-T gilt beim Konzern Diehl Defence als Bestseller. 4000 Stück sollen davon in den vergangenen 20 Jahren produziert worden sein. Der Lenkflugkörper hängt als Standardbewaffnung an Kampfflugzeugen wie dem Eurofighter. Er dient vor allem dazu, Piloten vor einem Abschuss durch gegnerische Kampfjets zu schützen.

Die beiden Lenkflugkörper Sidewinder AIM-9L (hinten), mit dem 1960 die Geschichte der Lenkflugkörper-Produktion in Überlingen begann, und die aktuelle IRIS-T (vorne), die ab 2005 an die Luftwaffe ausgelieferte Standardbewaffnung deutscher Kampfjets. | Bild: Martin Baur

Bei dem von Bundeskanzler Olaf Scholz genannten Luftabwehrsystem handelt es sich nicht um Raketen, die von Flugzeugen gegen Flugzeuge abgefeuert werden, sondern um eine am Boden verankerte Abschussbasis, die mit der Iris-T bestückt wird.

Die Überlinger Firma Diehl Defence bezeichnet dieses System, das unter dem Namen Iris-T SLM läuft, als ein modernes Flugabwehrraketensystem für die Luftverteidigung. SLM steht für „Surface-Launched Medium Range“, also vom Boden aus startend und für Ziele in mittlerer Reichweite einsetzbar. Die Rede ist von einem Umkreis von 40 Kilometern, in dem Ziele abgeschossen werden können.

Produktion nicht in Überlingen

Entwickelt wurde der Lenkflugkörper Iris-T in Kooperation von sechs Staaten, federführend von Diehl Defence, und zwar am Standort Überlingen. Die Produktion erfolgt am Unternehmenssitz in Röthenbach an der Pegnitz oder in Nonnweiler, nicht in Überlingen.

Herzstück der Iris-T ist ein Infrarotsuchkopf. Das System erfasst „in extrem geringer Reaktionszeit“ feindliche Raketen, nimmt sie ins Visier und schießt sie in der Luft ab, bevor sie am Boden Menschenleben und Einrichtungen vernichten. „Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen“, erklärte Kanzler Scholz dazu am Mittwoch im Bundestag.

Präzise Lenkung bei hohem Tempo Seit über 60 Jahren werden in Überlingen Lenkflugkörper gefertigt. Sie heißen nicht nur Lenkflugkörper, weil das Wort einen positiveren Klang hat als Rakete. Denn der Begriff Rakete ist per Definition für nicht lenkbare Flugkörper reserviert, während die Reihe Iris-T lenkbar und wendig ist wie kein anderes Gerät. Ihre hohe Treffsicherheit leitet sich aus einer „unübertroffenen Manövrierfähigkeit“ ab, wie Diehl Defence in einer Unternehmensbroschüre das System beschreibt. „Modernste Bildverarbeitungstechniken in Echtzeit ermöglichen die präzise Steuerung mit optimaler Treffgenauigkeit und sorgen für eine hervorragende Störfestigkeit auch gegen moderne Blendlaser.“ Die Iris-T ist in der Lage, trotz seiner hohen Geschwindigkeit auf der Distanz von etwa 50 Metern eine Kehrtwende um 180 Grad hinzulegen, so dass sie Ziele verfolgen und treffen kann, die ihrerseits Flugmanöver hinlegen. (hpw/shi)

Das der Ukraine von Scholz nun in Aussicht gestellte System Iris-T SLM wurde im Jahr 2012 bei einer wehrtechnischen Messe in Katar ausgestellt. Diehl stellte die Neuentwicklung damals mit den Worten vor, dass es „neue Maßstäbe in der Luftverteidigung“ setze.

Gegen Angriffe aus der Luft

Iris-T SLM ist nach Unternehmensangaben stationär als auch mobil einsetzbar. Es sei „geländegängig“ und „allwetterfähig“. Das System biete einen 360-Grad-Rundumschutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen. Es erlaube die gleichzeitige Bekämpfung mehrerer Ziele „mit extrem geringen Reaktionszeiten“.

Wegen eines hohen Automatisierungsgrades sei es „ideal geeignet für den Dauerbetrieb bei minimalem Personalaufwand“, teilt das Unternehmen aus Überlingen mit.

Bei IRIS-T SLM handelt es sich um ein Flugabwehrsystem mit Überwachungsradar und einem Feuerleitsystem, das mit solchen Lenkflugkörpern vom Typ IRIS-T SL bestückt wird. | Bild: Diehl Defence

Wer bildet ukrainische Streitkräfte aus?

Wobei auch ein geringer Personalaufwand die Frage birgt, wer die ukrainischen Soldaten darin schult, dass sie mit diesem modernen Flugabwehrraketensystem umgehen können. Zudem stellt sich die Frage, aus welchen Beständen und wie schnell geliefert werden kann. Fährt Diehl Defence seine Produktion hoch, oder werden Bestände, die für andere Länder vorgesehen waren, kurzfristig umgeleitet?

Fragen dazu beantwortete Diehl Defence nicht. Ein Unternehmenssprecher teilte dem SÜDKURIER am Mittwoch lediglich mit: „Das von Kanzler Scholz heute im Bundestag angesprochene Thema muss von der Bundesregierung entschieden werden. Aus Vertraulichkeitsgründen können wir keine weitergehenden Angaben machen.“