2022 wurde er deutscher Meister, jetzt hat sich der Überlinger Badmintonspieler Julian Rublack bei den Special Olympics World Games in Berlin erneut belohnt: Im Mixed-Doppel gewann der Dritte der Wahl zum Überlinger Sportler des Jahres 2023 die Goldmedaille. Gemeinsam mit Pia Welsch aus Nordrhein-Westfalen setzte er sich gegen Teams aus Ungarn, Malaysia und Japan durch und stand am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest.

Überlingen Skiläuferin und Segler triumphieren bei Sportlerehrung Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Unified-Doppel mit Partner ohne Handicap hat er Chancen

Für Julian Rublack geht die aufregende Reise bei den Special Olympics World Games in Berlin weiter, denn nach einer Verletzung eines Badminton-Spielers im deutschen Team rückte der Mann mit Asperger-Syndrom kurzfristig in die Unified-Doppel auf. Dort spielt er mit Nicklas Bartels. Bei den Unified-Doppeln besteht ein Team aus einem Athlet mit Handicap und einem Athlet ohne Behinderung. Die Gegner für das deutsche Team kommen aus Dänemark und Indonesien. Auch dort möchte der Überlinger eine Medaille holen.

Das große Ziel allerdings ist eine Medaille im Einzel. Hier hat Julian Rublack die Vorrunde bereits erfolgreich absolviert und steht in den Finalspielen, die am Samstag und Sonntag in der Messehalle in Berlin stattfinden werden.