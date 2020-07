Überlingen vor 3 Stunden

Tuning-Chef Ostrozny vor dem Treffen in Überlingen: „Das ist unsere erste und letzte Chance“

Wenn sich die Tuningszene beim Treffen am Samstag in Überlingen daneben benimmt, dann versteht Mateusz Ostrozny die Welt nicht mehr. Er legt quasi die Hand dafür ins Feuer, dass die Freunde dicker Autos auch freundlich sein können. Er grenzt sich klar ab von der Poser- und Raser-Szene, die ja „keine Eier“ hätten. An seine Freunde richtete er den Appell: „Startet keine unnötigen blöden Aktionen in Überlingen.“