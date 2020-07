Überlingen vor 2 Stunden

Kann die Tuningszene auch freundlich und leise? Bewährungsprobe am Samstag in Überlingen

Mateusz Ostrozny fährt einen BMW mit 1000 PS. Er plant in Überlingen am Samstag ein Treffen der Tuningszene mit hunderten Autos. Er will den schlechten Ruf der Szene, an dem „nur ein paar Volldeppen“ schuldig seien aufpolieren. Zustände wie in Singen will er verhindern. Deshalb droht er allen Krachmachern mit Rauswurf. Im SÜDKURIER-Video erklärt der 29-Jährige den Unterschied zwischen Tuning-, Poser- und Raser-Szene.