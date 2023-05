„Es war ein richtiger Schock für uns.“ Wenn Tierheimleiterin Indra von Gersdorff über den Wasserschaden redet, der im Tierheim entstanden ist, merkt man ihre Betroffenheit. Ist dadurch doch eine extreme Mehrbelastung nicht nur für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Überlinger Tierschutzvereins entstanden, dem Grundstück und Haus gehören. Sondern vor allem auch für die vierbeinigen Bewohner des Tierheims, die unter den Umständen leiden. Dazu kommen Einschränkungen der täglichen Abläufe.

Über eine Stunde hielt sich Landtagsabgeordneter Klaus Hoher im Tierheim auf, um sich von Tierheimleiterin Indra von Gersdorff (Mitte) und Tierschutzvereins-Vorsitzenden Caroline Meer den Schaden erläutern zu lassen. Hunde wie der Mischling Jessy sind am meisten betroffen. | Bild: Kleinstück, Holger

Es fehlt den Tierschützern an Geld, wie der Schaden beglichen werden kann. Von Gersdorff sagt: „Bei uns herrscht Ausnahmezustand.“

Zunächst kleiner Fleck in der Katzenabteilung

Was ist passiert? Nachdem das Team um Indra von Gersdorff sowie Tierschutzvereins-Vorsitzenden Caroline Meer immer wieder mit Problemen am und im Gebäude zu kämpfen hat, entdeckte die Tierschützer im Januar dieses Jahres zusätzlich einen Wasserfleck in der Katzenabteilung. „Dieser zunächst kleine Fleck entpuppte sich in den nächsten Wochen als immer größer werdendes Problem“, sagt Meer.

Irmgard von Gersdorff, seit drei Jahren Leiterin des Überlinger Tierheims, zeigt auf eine durch das Wasser bedingte Schadensstelle in einem Hundegehege. | Bild: Kleinstück, Holger

Abwasserrohr beim Bau nicht angeschlossen

Seit rund vier Wochen haben die Tierliebhaber nun Gewissheit, dass durch einen versteckten Mangel beim Bau des Hundeneubaus vor 20 Jahren ein riesiger Wasserschaden entstanden ist, der sich auf den kompletten Neubau erstreckt. „Leider wurde damals vergessen, ein Abwasserrohr anzuschließen“, bedauert Meer. „Das Abwasser ist 20 Jahre lang in die Zwischenwände und die Bodenplatte geflossen.“ Man habe zumindest nicht orten können, woher das Wasser kommt.

Deutlich sichtbar sind die Schäden, die in den Hundegehegen entstanden sind. | Bild: Kleinstück, Holger

Gesamter Gebäudeteil muss entkernt werden

Seit rund zwei Wochen sind Handwerker vor Ort, um aufwändige Sanierungs- und Trocknungsarbeiten vorzunehmen. So muss der Neubau, in dem neben den Hundezellen auch Küche, Waschraum und Nebenräume untergebracht sind, bis auf die Grundmauern komplett entkernt werden. „Das bedeutet im Endeffekt, dass der Neubau bis voraussichtlich bis Ende dieses Jahres ausfällt“, sagt Caroline Meer. Als Unsicherheitsfaktor gilt dabei, wie lange getrocknet werden muss. „Das ist meist länger als man denkt“, flicht Indra von Gersdorff ein.

Details zu Heim und Verein Tierheim 1972 eröffnet Der Tierschutzverein Überlingen und Umgebung wurde 1969 gegründet und betreibt seit 1972 das örtliche Tierheim in Überlingen-Hödingen, Unterschiffle 1. Dort werden Heimtiere wie Katzen, Hunde und Kleintiere betreut. Die jährlich steigenden Ausgaben rund um den Tierheimbetrieb belaufen sich auf derzeit 210.000 Euro, der Großteil davon für Lohn- und Tierarztkosten. Gegenwärtig besteht der gemeinnützige Verein aus 158 Mitgliedern, die einen Jahresbeitrag von mindestens 30 Euro zahlen. Aufs Ehrenamt angewiesen Da es sich beim Tierheim um keine staatliche Einrichtung handelt und es deshalb nicht finanziell unterstützt wird, ist das Tierheim auf Geld- und Sachspenden, auf Patenschaften für die Tiere und auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Geschäftsführende Vorsitzende des Vereins ist seit Juli 2021 die gelernte Tierpflegerin Caroline Meer aus Überlingen; Indra von Gersdorff aus Stockach-Seelfingen leitet das Tierheim seit drei Jahren. Geöffnet hat es dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr. Kontakt und Spendenkonto Das Tierheim ist zu erreichen unter Telefon 07551 63817, E-Mail: tierheim-ueberlingen@posteo.de. Spendenkonto: Sparkasse Bodensee, IBAN: DE76 6905 0001 0001 013382. Informationen auf der Homepage des Tierheims.

Für die Tiere bedeutet der Vorfall einen Rieseneinschnitt im Alltag – insbesondere für die Hunde. Die zwölf Katzen, die das Tierheim gegenwärtig ihre Heimat nennen, sind von dem Schaden weniger betroffen. Zwei Gehege sind momentan frei, aber von Gersdorff rechnet damit, dass diese in diesem Monat noch belegt werden.

Klaus Hoher mit der rund neun Monate jungen Katze Mary-Ann aus Grasbeuren. | Bild: Kleinstück, Holger

Vier Gehege können derzeit nicht mit Hunden belegt werden

„Die Hunde, die zusammengehalten werden können, sind jetzt in einem Gehege untergebracht“, erläutert von Gersdorff. Vier Gehege könnten schadensbedingt nicht belegt werden, eine Fundhundebox müsse ohnehin freigehalten werden. „Es ist wirklich unser oberstes Ziel, die Tiere so stressfrei wie es geht, durch die ganze Phase zu begleiten.“ Sprich: Die Hunde werden von den Tierpflegern möglichst weit weg vom Lärm, der durch die Arbeiten entsteht, gehalten. „Das klappt bislang ganz gut“, sagt von Gersdorff. „Mit viel Besänftigung.“

Tierheimleiterin Indra von Gerssdorf bittet um Verständnis: „Wir können den normalen Betrieb nicht aufrecht erhalten, weil wir die Tiere im Vordergrund sehen.“ So gibt es keine derzeit keine sonntäglichen Führungen, neue Pflegetiere können nicht aufgenommen werden und Besuche sind nur eingeschränkt möglich. | Bild: Kleinstück, Holger

Als Notfallplan sind für die „leichten Hunde“, also für Anfänger geeignete Vierbeiner, Pflegestellen eingerichtet. Die Tierheimleiterin macht aber darauf aufmerksam, dass die meisten Tierheime inzwischen mit über die Hälfte mit „schweren“, also problematischen Hunden, belegt sind. Von Gersdorff bittet um Verständnis: „Wir können den normalen Betrieb nicht aufrecht erhalten, weil wir die Tiere im Vordergrund sehen.“ So gibt es keine derzeit keine sonntäglichen Führungen, die bislang einmal im Monat stattfanden, neue Pflegetiere können nicht aufgenommen werden und Besuche sind nur eingeschränkt möglich.

Versicherung übernimmt Großteil des Schadens

Das Tierpflegeteam ist zumindest froh darüber, dass ein Großteil des sechsstelligen Schadens durch die eigene Gebäudeversicherung aufgefangen wird. „Glücklicherweise“, sagt Meer. „Nichtsdestotrotz werden leider nicht alle Kosten übernommen und wir als Verein kommen massiv an unsere finanziellen Grenzen.“

Meer schätzt, dass man auf mindestens 10.000 Euro sitzen bleiben wird. „Das ist kaum zu stemmen für uns.“ Das Tierheim freut sich daher nicht nur über jede einzelne Spende. Meer betont sogar: „Wir sind jetzt wirklich darauf angewiesen.“ Ab 50 Euro-Spenden ist es möglich, eine Spendenquittung erstellen zu lassen, die beim Finanzamt geltend gemacht werden kann.