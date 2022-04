von Sabine Busse

Bevor die aktuelle, in Anbetracht der Pandemie schwierige Legislaturperiode im Dezember zu Ende geht, wollen die Jugendgemeinderäte noch einiges umsetzen. Allen voran die Vorsitzende des Gremiums, Julia Katharina Sonntag, die im Team mit Vanessa Schnell das erste Skatepark-Festival plant. Auch in die Themen Social Media und Online-Präsenz soll Bewegung kommen, wie das Gremium in seiner Sitzung verdeutlichte.

Neues Skatepark-Festival am liebsten jährlich

Das erste Skatepark-Festival in Überlingen findet am Samstag, 3. September, auf dem knapp 4000 Quadratmeter großen Gelände in Altbirnau statt. Vom Mittag bis in die Abendstunden werden DJs elektronische Musik auflegen. „Wir wollen ein regelmäßiges, jährlich stattfindendes Event für Jugendliche in Überlingen schaffen“, sagte Julia Sonntag in der Sitzung und hat bereits Pläne, wie sich das Format erweitern ließe.

Überlingen Nachbarschaftshilfe des Jugendgemeinderats wird mit dem Förderpreis des Bodenseekreises ausgezeichnet Das könnte Sie auch interessieren

Für die erste Auflage arbeiten die Jugendgemeinderäte mit zwei professionellen Veranstaltungsorganisatoren aus Konstanz zusammen. Auch die Dienstleister für die Technik, digitale Dokumentation oder Lichteffekte sind bereits an Bord. Die Organisatoren planen mit 2000 Besuchern. Auf dem Gelände wird es neben der DJ-Station und der Tanzfläche mehrere Bars, Gastronomie-Angebote sowie Bereiche zum Sitzen geben. Auch an die nötige Infrastruktur mit mobilen Toilettenanlagen, Erste-Hilfe-Zelt und Verkehrsregelung sowie den nötigen Parkraum ist gedacht. Noch reicht das Stellplatz-Angebot nicht aus.

Vanessa Schnell und Julia Katharina Sonntag (von links) planen das Skatepark-Festival, das sie in der Sitzung dem Gremium vorstellten. | Bild: Sabine Busse

Laut Julia Sonntag habe OB Jan Zeitler Unterstützung angeboten und will bei den angrenzenden Vereinen nachfragen. Die Bewerbung des Festivals soll aus Kostengründen vor allem über Social-Media-Kanäle laufen. Der Start des Ticketverkaufs, der in drei Stufen stattfinden soll, ist für Mai geplant. Zurzeit werden noch Sponsoren gesucht.

Junge Leute beteiligen sich Jugendgemeinderatswahl künftig auch online Mit Blick auf die im November anstehenden Wahlen für einen neuen Jugendgemeinderat befürwortete das Gremium einige Änderungen der Wahl- und Geschäftsordnung einstimmig. Wie Lena Gleisner von der Verwaltung vortrug, wären Anpassungen basierend auf den gewonnen Erfahrungen unter anderem durch die Pandemie sinnvoll. So sollen die Jugendlichen künftig wie gehabt in den Schulen, aber auch online ihre Stimme abgeben können. Mit der Wahlbenachrichtigung würde ein Code verschickt, der nach einmaliger Nutzung gesperrt ist. Auch die Bewerbungsunterlagen für Kandidaten können künftig im Netz ausgefüllt werden. Dazu ist eine Anhebung des Höchstalters der Kandidaten auf 20 Jahre vorgesehen, etwa um mehr Räten eine zweite Amtszeit zu ermöglichen. Außerdem sollen Jugendliche, die keine Überlinger Schule besuchen und aus dem Stadtgebiet in eine Nachbargemeinde ziehen, weiter ihr Amt ausüben können. Bisher mussten Jugendgemeinderäte in so einem Fall das Gremium verlassen. Das letzte Wort zu den Änderungen hat der Gemeinderat. Jugendforum bringt Klassensprecher zusammen Das Jugendforum findet am Freitag, 13. Mai statt. Die Veranstaltung war für November 2021 geplant und musste Corona-bedingt verschoben werden. Zu dem Treffen im Pfarrsaal seien alle Klassensprecher der Überlinger Schulen ab Klasse 7 eingeladen, so Daniela Joos. Thema der Diskussionen und Projektgruppen sei es, wie Jugendarbeit 2030 aussehen soll. Die Ergebnisse des Jugendforums sollen anschließend im Ausschuss Bildung, Kultur und Soziales vorgestellt werden.

Viele Ideen für Veranstaltungen im Uferpark

Der Jugendgemeinderat hat ein Statement zum neuen Veranstaltungskonzept abgegeben. Die Überlinger Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) hatte aufgerufen, Ideen zur Bespielung der neuen Veranstaltungsflächen einzureichen. Laut Julia Sonntag plädieren sie für sommerliche Abendveranstaltungen an der Beach Bar im Uferpark. Dazu könnten Tanzveranstaltungen, Cocktail- oder Motto-Abende gehören sowie die Fortführung der Lazy Fridays, die im vergangenen Jahr während der LGS Anklang bei vielen Altersgruppen gefunden hätten. Die ÜMT habe nun die Jugendlichen um konkrete Vorschläge und Termine gebeten, so Sonntag weiter.

Überlingen Was geht, was geht nicht? Konzept regelt Veranstaltungen auf Landesgartenschau-Flächen Das könnte Sie auch interessieren

Vorsitzende: „Wir wollen zeigen, da passiert was“

Für mehr Transparenz soll künftig ein Instagram-Account des Gremiums sorgen. „Viele Jugendliche fragen sich, was der Jugendgemeinderat macht. Wir wollen zeigen, da passiert was!“, betonte Julia Sonntag in ihrem Bericht. Weitere Informationen soll dazu eine neue Internetseite liefern, die sie im Rahmen des neuen Online-Auftritts der Stadt planen.

Julia Sonntag ist Vorsitzende des Jugendgemeinderats. | Bild: Sabine Busse

Fortschritte gibt es bei der Jugend-App. Das beauftragte Unternehmen habe die Programmierung fast abgeschlossen. Ende Mai werden die jungen Räte in einem Workshop lernen, wie die Pflege der App funktioniert und anschließend eine Demo-Version testen. „Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wir das Projekt noch in dieser Legislaturperiode durch bekommen. Darauf können wir dann echt stolz sein“, sagte Julia Sonntag.