Im Streit um einen verkauften Hund ist am Samstagmorgen in Überlingen ein Paar verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei die Hafenstraße Schauplatz des außergewöhnlichen Raubdelikts gewesen. Eine 47-jährige Frau aus dem Raum Stuttgart hatte Mitte der Vorwoche einen Hund über ein Internetportal in ein neues Zuhause nach Überlingen verkauft. Bereits nach wenigen Stunden bereute die Frau den Verkauf und forderte den Hund nachdrücklich von den neuen Besitzern zurück.

Familie kommt an den See, um das Tier zurückzuholen

Diese wollten das Tier jedoch nicht wieder hergeben. So kam die 47-Jährige am Samstag mit ihrem 46 Jahre alten Mann und der 20-jährigen Tochter nach Überlingen. Gegen 8.15 Uhr traf die Familie aus dem Raum Stuttgart auf die 41-Jährige aus Überlingen, die zusammen mit ihrem Partner mit dem neuen Hund am Mantelhafen auf einer Gassi-Runde war.

41-Jährige und Partner müssen zur Behandlung in die Klinik

Wie die Polizei berichtet, soll das Trio der 41-Jährigen den Hund gewaltsam aus den Armen gerissen haben. Bei der folgenden handfesten Auseinandersetzung wurden die 41-Jährige und ihr 50 Jahre alter Partner verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahm die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Rettungsdienst brachte die rechtmäßigen Hundebesitzer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.