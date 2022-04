Beamte des Polizeireviers Überlingen haben wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Mann und seine zwei Begleiterinnen eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Das Trio saß am Mittwoch gegen 22.30 Uhr im Kurgarten an der Christophstraße mit drei Hunden und einer Katze auf einer Bank. Als ein 16- und ein 17-Jähriger die Gruppe passierten, baten sie die Hundehalter, die Tiere an die Leine zu nehmen. Dies erboste den 20-Jährigen, der daraufhin aggressiv wurde.

Tatverdächtige bringen 17-Jährigen zu Fall

Das Trio verfolgte die Jugendlichen und warf zunächst die Katze nach den beiden. Eine der Frauen soll in der Folge auf den 17-Jährigen losgegangen sein und versucht haben, ihn mit Tritten und Schlägen zu treffen, berichtet die Polizei. Der 20-Jährige brachte den Teenager daraufhin gewaltsam zu Boden und hielt ihn zusammen mit einer der Frauen fest.

Die zweite Tatverdächtige legte ihren Arm um den Hals des Teenagers und biss ihn, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die drei Tatverdächtigen von dem Jugendlichen abgelassen hatten, konnte dieser die Polizei verständigen. Der 17-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen dauern derzeit an.