Spiel, Satz und Sieg heißt es seit dem heutigen Donnerstag bei den „Sparkasse Bodensee Beach Days“, die in diesem Jahr – dem Coronavirus geschuldet – ihrem Namen nicht gerecht werden können. Denn die Arena mit Sandbelag steht nicht wie gewohnt auf dem Landungsplatz vor der Kulisse des Bodensees, sondern mitten in der Stadt auf der Zimmerwiese. Doch das wirkt sich nicht auf die sportliche Qualität der Wettkämpfe aus, wie bei den ersten Beach-Tennis-Begegnungen deutlich wurde.

Charlize Hummel aus Reutlingen (links) und Nele Unholz aus Ladenburg, die das Premieren-Match im Beach-Tennis nicht nur bestritten, sondern es auch gewannen, nehmen Veranstalter Markus Dufner von von MCD-Sportmarketing in ihre Mitte.

Am Freitag beginnt um 13 Uhr die Stadtmeisterschaft im Beach-Volleyball. Übers Wochenende wird‘s hochklassig, dann spielen die besten Beach-Volleyballer des Landes um die Baden-Württembergische Meisterschaft. Am Samstag sind ab 9.30 Uhr die Damen an der Reihe, am Sonntag die Männer, ebenfalls ab 9.30 Uhr. Rund 200 Zuschauer lässt Veranstalter Markus Dufner von von MCD-Sportmarketing bei freiem Eintritt auf das Gelände.

Im Gegensatz zu Beach-Volleyball, mittlerweile eine olympische Disziplin, trägt Beach-Tennis (noch) das Prädikat einer Nischensportart. Im Beach-Tennis wird auf ein Feld mit den Maßen eines Beachvolleyballplatzes (16 auf 8 Meter) gespielt. Ein 1,70 Meter hohes Netz trennt die beiden Hälften. Der Ball hat nur 50 Prozent des Luftdrucks eines normalen Tennisballes. Der Schläger ist deutlich kleiner, leichter und weist Ähnlichkeiten mit einem Paddle auf, mit dem häufig in der Freizeit am Strand gespielt wird. Der Aufschlag wird meist von oben ausgeführt, kann aber ins ganze Feld gespielt werden. Gezählt wird wie im Tennis, bei Einstand entscheidet der nächste Punkt. Wer zuerst zwei Sätze für sich entscheidet, gewinnt. Bei 6:6 entscheidet der Tiebreak.

