Im Fußball liegt Günter Hornstein derzeit klar vor Stephan Stitzenberger. Hornstein jubelt für Gladbach, er steht mit seinem Team auf einem aussichtsreichen fünften Platz der Bundesliga, und Stitzenberger zittert vor dem Abstieg. Mit Blick auf die Begegnung am am 6. Februar zwischen Gladbach und Köln kann man sich also vorstellen, dass Feuer unterm Dach des Polizeireviers ist.

Rein dienstlich lief die Begegnung zwischen Hornstein und Stitzenberger ohne Reibereien. Die beiden Polizisten duzen sich, und wie man so sagt, übergibt der eine dem anderen ein gut bestelltes Haus.

Was ist los im Revier?

„Hier bei uns ist die Welt noch in Ordnung, ja, das kann man schon so sagen.“ Günter Hornstein blickt auf sein Revier, zu dem auch die Polizeiposten Markdorf, Meersburg und Salem zählen. Sowohl die Kriminalitätsstatistik, als auch das Sicherheitsempfinden der Bewohner liegen auf einem viel günstigeren Niveau als in Ballungszentren.

Der scheidende Revierleiter von Überlingen nimmt für sich und seine Mannschaft in Anspruch, dass dieses Ergebnis auch Ergebnis guter Polizeiarbeit ist. „Kommunikation ist für mich das A und O“, sagt Hornstein. „Schwätzä mit d‘ Leit.“ Wobei er mit Blick auf über 40 Jahre Dienstzeit mit Bedauern feststellt, dass vieles immer anonymer werde, und dass über die sozialen Medien ein Druck auf die Beamten entstehe, der die tägliche Arbeit schwerer mache. Auch die Diskussion um Rassismus in der Polizei sei belastend. „Es gibt in der Polizei kein Rassismusproblem“, stellt Stitzenberger klar.

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich durch die Digitalisierung viel verändert, die Menschen seien aggressiver geworden, sagt Hornstein, „respektloser gegenüber staatlichen Stellen“.

Im Gegenzug rüstete die Polizei auf, da man nur mit Worten seltener weit kommt. Tränengas, handliche Schlagstöcke und handlichere Pistolen – zum Einsatz soll jeweils das mildeste Mittel kommen. Dafür sei es gut, so Hornstein und Stitzenberger, dass die persönliche Ausrüstung jedes Beamten besser und flexibler einsetzbar wurde.

„Wie eine Ritterrüstung“

Einsätze wie nach einem Amoklauf seien leider auch immer häufiger. Keiner weiß, wann ein Einsatz wo nötig wird. Doch könne man heutzutage nicht mehr darauf warten, dass ein Spezialeinsatzkommando eintrudelt. Jede Streife vor Ort muss sich auf alle Eventualitäten einstellen, sagt Stitzenberger mit Blick auf die Veränderungen in den letzten Jahren. Eine Schutzausrüstung liegt in jedem Polizeiauto, „wie eine Ritterrüstung“.

Ländlich, nicht anonym

Dennoch, wir leben hier am Bodensee in einer vergleichsweise heilen Welt: Die Polizei im ländlichen Raum könne auch deshalb erfolgreicher arbeiten, sagt Hornstein, weil sich das Leben nicht in einem anonymen Raum abspielt, sondern Unregelmäßigkeiten und unrechtmäßiges Verhalten eben besser auffallen und der Polizei angezeigt werden.

Werdegang von Günter Hornstein Seine Motivation Günter Hornstein wurde 1958 geboren. Der Überlinger trat mit 17 Jahren in den Dienst des Bundesgrenzschutzes ein, nach zwei Jahren wechselte er zur Landespolizei. Das war 1978. Seither, seit 42 Jahren, versieht er seinen Dienst als Polizist. Antrieb für ihn sei stets die helfende Seite des Polizeibeamten gewesen. „Die Polizei, Dein Freund und Helfer“ – für Hornstein ein Berufsleben lang das große Credo. Erster Einsatz in Überlingen 1982 kam Hornstein erstmals aufs Revier nach Überlingen. Eine Reihe an tödlichen Verkehrsunfällen mit Opfern, die er teilweise persönlich kannte, und die jünger waren als er selbst, veranlassten Hornstein zum Umdenken. Den Streifendienst fand er zu belastend, er wechselte die Abteilungen, beziehungsweise holte Ende der 80-er Jahre die Fachhochschulreife nach und studierte. Weitere Karriereschritte Über Stationen in Ravensburg kam Hornstein nach Markdorf. Den Polizeiposten dort leitete er bis 2006, bis 2014 war er Leiter des Bezirksdienstes im Polizeirevier Überlingen, bis 2016 Mitarbeiter in der Führungsgruppe des neuen Polizeipräsidium Konstanz, und als Nachfolger von Andreas Breuning ab 2016 bis zu seiner Pensionierung Leiter des Polizeireviers Überlingen. Freud und Leid im Dienst Als belastend empfand Günter Hornstein immer Einsätze, bei denen Kinder betroffen sind, wenn bei Familienstreitigkeiten, die es zu schlichten galt, Kinder zum Spielball der Eltern werden. Als eines seiner schönsten Erlebnisse nimmt Hornstein folgende Erinnerungen mit in Rente: Es liegt Jahrzehnte zurück, Einsatzort wahrscheinlich Meersburg, Hornstein und seine Kollegen beteiligten sich erfolgreich an der Suche nach einem vermissten Kind, vier oder fünf Jahre alt: „Als wir das Kind wohlbehalten den Eltern übergeben konnten, da war echte Dankbarkeit zu spüren.“

Der neue Chef im Revier

Stephan Stitzenberger sitzt auf Abruf an seinem Schreibtisch im Polizeirevier. Das ist jetzt privat gemeint: Denn er wird in den nächsten Tagen zum dritten Mal Vater und er hat sich für den Moment gewappnet, dass es mit der Geburt los geht.

Beruflich jedoch sieht er sich in Überlingen ganz und gar nicht auf Abruf, sondern er könnte sich vorstellen, mit seiner Familie nach Überlingen zu ziehen und hier heimisch zu werden. Stitzenberger sieht sich eh für die Langstrecke gerüstet. So nahm er schon einmal beim New-York-Marathon teil.

Derzeit wohnen die Stitzenbergers noch in Spaichingen. Dort wuchs der 36-Jährige auf, er ist im Heimatverein seines Ortes engagiert, und er sitzt für die CDU im Gemeinderat.

Stitzenbergers Karriere Polizeirat Stephan Stitzenberger ist 36 Jahre alt und trat 2004 als Polizeimeisteranwärter in den mittleren Polizeivollzugsdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei und der damaligen Polizeidirektion Konstanz stieg er zunächst nach erfolgreichem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf und wurde 2010 zur Polizeidirektion Tuttlingen versetzt. Dort und beim Landespolizeipräsidium im Innenministerium nahm er in den folgenden Jahren mehrere Führungs- und Stabsfunktionen wahr. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs an der Deutschen Hochschule für Polizei wechselte Stitzenberger schließlich in den höheren Polizeivollzugsdienst und wurde am 1. Oktober .2020 zum Polizeipräsidium Ravensburg versetzt, in dem das Polizeirevier Überlingen liegt.

Beide in der CDU aktiv

Das Mandat im Gemeinderat ist neben der Leidenschaft für Fußball(vereine) noch so eine Gemeinsamkeit, die Hornstein und Stitzenberger teilen. Hornstein sitzt für die CDU im Überlinger Gemeinderat, früher war er zusätzlich als Ortsvorsteher von Nußdorf eingesetzt. Stitzenberger sagt mit Verweis auf die Heimatstadt von Erwin Teufel, dem früheren CDU-Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, dass man in Spaichingen gar nicht umhinkomme, sich kommunalpolitisch zu betätigen.

Einsatz bei Anti-Corona-Demo

Einer von Stitzenbergers ersten Einsätzen in Überlingen war bei einer Anti-Corona-Demonstration in Überlingen am 6. Januar mit fast 300 Teilnehmern. Diesen Einsatz leitete er, die Demo verlief durchgehend störungsfrei. Man könne über die Demonstration trefflich streiten, jedoch anderen dazu zu verhelfen, dass sie ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen können, das erfülle ihn mit Zufriedenheit.

„Die Polizei, Dein Freund und Helfer:“ Diesen Satz nimmt auch Stephan Stitzenberger für sich als Grund und Motivation bei der Berufswahl. „Wenn man der Gesellschaft etwas Gutes tun kann, dann bin ich dabei. Wenn ich das dann sogar noch zu meinem Beruf machen kann, dann bin ich glücklich.“