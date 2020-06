von Mardiros Tavit

Wer auch nur ein bisschen etwas für Blasmusik übrig hat, muss jetzt nur die Augen schließen. Der kann sich gut vorstellen, wie es heute in Überlingen allerorten klingen sollte. Denn heute wäre „1. Internationales Bodensee Blasmusiktreffen 2020“, die größte Einzelveranstaltung im Rahmen der Landesgartenschau 2020, die coronabedingt nicht stattfinden kann.

85 Vereine und 4500 Musiker

An diesem Sonntag wollte der Internationale Bodensee Blasmusikverband in einer Großveranstaltung zum ersten Mal an die Öffentlichkeit treten. Das „1. Internationale Bodensee Blasmusiktreffen„ sollte am längsten Tag des Jahres auf der Landesgartenschau (LGS) und in der Überlinger Altstadt abgehalten werden.

Mit 85 Musikvereinen aus zehn Musikverbänden und 4500 Musikern aus den vier Bodenseeanrainerstaaten auf zehn Bühnen wäre es eine Musikveranstaltung der Superlative geworden.

Einmalige Chance am 21. Juni

„Nach der Absage war bei uns Musikern die Enttäuschung sehr groß“, weiß Ronny A. Knepple zu berichten. Der Pressesprecher des Blasmusiktreffens ist Mitglied des Organisationskomitees (OK) und koordinierte mit der LGS die Auftritte. Das Treffen sollte auch im Rahmen der europäischen „Fête de la Musique„-Bewegung stattfinden. Das europäische Musikfest wurde 1982 erstmalig in Paris organisiert, danach verbreitete es sich über ganz Europa. Es findet immer am längsten Tag des Jahre, immer am 21. Juni, statt.

„Unsere Veranstaltung wäre die erste im Rahmen der „Fête de la Musique„ in Überlingen gewesen“, hatte sich Knepple gefreut. Nun bilden die Planungen des abgesagten Blasmusiktreffens die Blaupause für die Veranstaltung kommendes Jahr. Nur kann es nicht mehr im Rahmen des europäischen Musikfestes stattfinden. Denn das anvisierte Datum ist jetzt der 20. Juni 2021.

Mit den Anmeldungen für das kommende Jahr hat das OK keine Probleme. Eher das Gegenteil, denn die Begeisterung der Musikvereine für das Treffen sei weiterhin sehr groß. „Es melden sich jetzt auch Musikvereine, die diese Jahr wegen Terminüberschneidungen nicht teilnehmen konnten, aber 2021 nun dabei sein wollen“. Aber die LGS-Organsiation hätte den Verband gebeten, das Treffen nicht größer zu organisieren. „Vereine, die sich heuer angemeldet hatten, haben Vorrang.“ Neue Teilnehmer würden jetzt nur noch dann angenommen, wenn Musikvereine absagten.