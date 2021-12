von Sina Plessing

Doch nicht nur die Verkäufer der Böller und Raketen sind frustriert darüber, sondern auch Menschen, die nun seit fast zwei Jahren mit den Einschränkungen zu kämpfen haben. Mit Kontaktbeschränkungen, die für sie Einsamkeit bedeuten. So auch die 85-jährige Anette Hoffmann, die als Rentnerin in Überlingen lebt: „Wir leben in turbulenten Zeiten, mit vielen Einschränkungen. Es werden alle Kontakte abgeschnitten.“

Anette Hoffmann, Rentnerin | Bild: privat

Tobias Walkling, stellvertretender Stellenleiter der Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee, sagt, dass durch die Corona-Krise mehr Menschen Hilfe bei der Telefonseelsorge suchen. Gerade zu Neujahr sind Kontakte wichtig, ist sich Walkling sicher. „Ich bin an Silvester gern in Gemeinschaft.“ Durch das 24-Stunden-Angebot, das die Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee bietet, soll Menschen die Chance gegeben werden, zumindest über den Telefonhörer Kontakt zu haben.

Tobias Walkling, Telefonseelsorge: „Ich bin an Silvester gern in Gemeinschaft.“ | Bild: privat

Anette Hoffmann, die 65 Jahre Erfahrung als Seelsorgerin gemacht hat, ist schon durch so manche Tiefpunkte gegangen. „Gerade an solchen Feiertagen passiert es, dass man in Einsamkeit rutscht.“ Doch auch durch diese Zeiten muss man gehen, sagt Anette Hoffmann. „Man muss den Verstand einschalten und sich an all das Positive erinnern, was im vergangenen Jahr passiert ist, und dann auch dankbar sein dafür.“ Hoffmann, die überzeugte Christin ist, ist sich sicher: „Jeder Mensch ist wichtig und Gott legt ein besonderes Augenmerk auf die Einsamen. Ich muss mir dessen jeden Tag neu bewusst werden, so habe ich schon aus so manchen Tiefs herausgefunden.“

Doch nicht nur alte Menschen haben mit der Einsamkeit zu kämpfen. „Immer mehr jüngere Menschen nutzen unser Angebot“, sagt Tobias Walkling. Auch er ermutigt dazu, einfach den Silvestertag wie jeden anderen anzugehen. „Aufstehen, Tätigkeiten machen, ein gutes Buch lesen.“ Und bevor das Alleinsein unerträglich werde: Die Telefonseelsorge sei auch um Mitternacht erreichbar.