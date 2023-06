Die Freundinnen Kerstin Fritz, Donna de Sanctis und Joanne Vincenten feiern vor Überlingen den Pink Flamingo Day (PFD). Es handelt sich um einen kuriosen Aktionstag aus den USA, bei dem es gilt, kitschigen Rasenschmuck zu feiern. Die Frauen aus Überlingen mieteten dafür ein pinkfarbenes Tretboot. Das Wetter passte perfekt – und auch die Färbung des Sees, was in den nächsten Tagen wieder für eine kitschige Postkartenkulisse sorgen könnte.

Das Motorschiff Milan des Schifffahrtsbetriebes Held auf Anfahrt vor Überlingen – mit echten Schwänen als Begleiter. | Bild: Hilser, Stefan

Prognosen sind schwierig

Grund für das sommerliche Türkis des Bodenseewassers ist eine harmlose Kieselalge, die sich bei bestimmten Bedingungen massenhaft vermehrt. Warmes Wasser ist eine der Voraussetzungen, aber nicht die einzige, sagte Thorsten Rennebarth vom Institut für Seenforschung in Langenargen. Es hänge auch vom Nährstoffgehalt und der Entwicklung der Monate zuvor ab. „Das ist sehr schwer zu prognostizieren“, sagte der Biologe.

Drei Freundinnen auf dem Bodensee Video: Hilser, Stefan

Bildung von Kalkkristallen Kieselalgen betreiben fleißig Fotosynthese, wachsen und vermehren sich schnell, wenn sich das Wasser ab dem Frühsommer stark erwärmt. Dabei entziehen sie dem Wasser Kohlendioxid und verändern das Kalk-Kohlensäuregleichgewicht im Wasser. Es bilden sich mikroskopisch kleine Kalkkristalle. „Diese Kristalle sind im Prinzip auch Trübstoffe, reflektieren das Licht und lassen das Wasser heller und – in großer Menge – sogar milchig erscheinen“, so Thorsten Rennebarth. Diese Kristallbildung nennt man biogene Calcitfällung. (wie)

Der Zooplankton könnte schneller sein

Die Kieselalge zählt zum Phytoplankton, ist also ein pflanzlicher Vertreter seiner Gattung. Der Zooplankton, dessen Entwicklung vom Nährstoffgehalt im See abhängt, frisst den Phytoplankton. „Es gibt Situationen, in denen der Zooplankton, gerade im Frühsommer, den Phytoplankton mehr oder weniger in der Entwicklung überholt, so dass dass Freiwasser relativ schnell leer gefressen wird“, sagte der Experte des Langenargener Instituts. Das führe dann zu einem frühsommerlichen Klarwasserstadium. „Das kann auch im Bodensee passieren.“

Sprich: Wenn der Zooplankton sich in den nächsten Tagen schneller als die Kieselalge entwickelt, kommt es vielleicht doch nicht zu der intensiven Färbung, wie es in den vergangenen Jahre immer wieder erlebt wurde.

Diese Bilder machten unsere Leser im Sommer 2022 vom Farbenspiel des Wassers

